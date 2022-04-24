Канцлер ФРГ первым поздравил Макрона с победой на выборах президента Франции

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Олаф Шольц стал первым иностранным лидером, позвонившим Эмманюэлю Макрону после того, как стало ясно, что тот выигрывает выборы во Франции. Политики договорились о скорой личной встрече.
Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) стал первым иностранным лидером, позвонившим президенту Франции Эмманюэлю Макрону после того, как стало ясно, что тот выигрывает выборы во Франции. О разговоре в воскресенье, 24 апреля, сообщил представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit).
Шольц поздравил Макрона с победой. Канцлер ФРГ и президент Франции подтвердили стремление поддерживать "тесные и доверительные отношения" между Берлином и Парижем - "не в последнюю очередь в свете текущих вызовов, таких как российская агрессивная война в Украине", отметил Хебештрайт.
Политики договорились встретиться лично как можно скорее для дальнейшей координации действий по двусторонним, международным и европейским политическим вопросам, отметило агентство dpa.
На переизбрание Макрона уже отреагировали и другие мировые лидеры. Так, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в Twitter отметил: "Франция - один из наших самых близких и важных союзников. Надеюсь на продолжение совместной работы над вопросами, которые имеют наибольшее значение для наших двух стран и всего мира".
Глава кабмина Канады Джастин Трюдо написал, что ждет продолжения совместной работы по целому спектру вопросов - от защиты демократии и борьбы с изменением климата до создания новых рабочих мест и экономического роста для представителей среднего класса.
Глава Евросовета Шарль Мишель в свою очередь указал, что "в эти неспокойные времена нам нужны" сильная Европа и Франция, полностью приверженная более независимому Европейскому Союзу.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) выразила надежду на продолжение "великолепного сотрудничества" c Парижем: "Вместе мы будем двигать Францию и Европу вперед".
Отреагировали на переизбрание Макрона и представители Украины. Так, украинский посол во Франции Вадим Омельченко назвал итоги голосования "победой французского народа, с которым мы говорим на одном языке" сопротивления и свободы.
С облегчением восприняли новость и представители промышленности в Германии. Так, Зигфрид Русвурм (Siegfried Russwurm), руководитель головной организации деловых кругов ФРГ - Федерального объединения немецкой промышленности (BDI) - заявил в Берлине, что германская промышленность испытывает облегчение от того, что Франция остается сильным партнером ФРГ "в период международных кризисов".
В свою очередь сам Эмманюэль Макрон, выступив перед собравшимися у Эйфелевой башни в Париже, признал, что "предстоящие годы, безусловно, окажутся трудными, однако они будут историческими, и мы вместе должны написать их (летопись. - Ред.) для новых поколений".
Макрон набирает 57,41 процента голосов после обработки 97 процентов бюллетеней по итогам второго тура президентских выборов. Предварительные данные обнародованы министерством внутренних дел Франции. У соперницы Макрона, лидера крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен - 42,59 процента.
Явка избирателей в решающем туре выборов к 17.00 по местному времени (18.00 мск) составляла 63,2 процента, сообщало МВД республики. Это более чем на два процентных пункта ниже, чем за аналогичный период на выборах в 2017 году.
В ходе предвыборной кампании Макрон обещал избирателям реформы и более плотную интеграцию в ЕС. Ле Пен сконцентрировалась на защите национальных интересов.
В ходе теле дебатов Ле Пен заявила, что в случае победы воплотит в жизнь спорную политику запрета на ношение мусульманских женских головных уборов в общественных местах, назвав их "униформой, навязанной исламистами". Лидер "Национального объединения" также поклялась положить конец "анархической и массовой" иммиграции во Францию, утверждая, что эта тенденция усугубляет преступность, которая, по словам ультраправого политика, становится "невыносимой" для жителей страны. Макрон предостерег Ле Пен от развязывания "гражданской войны".
Президента Франции избирают всеобщим прямым голосованием на пять лет. Пост главы государства нельзя занимать больше двух сроков подряд. Победа Макрона сделала его первым президентом Франции, переизбравшимся на второй срок со времен Жака Ширака в 2002 году.
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