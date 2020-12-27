Полиция опознала останки подозреваемого во взрыве в Нэшвилле

Мужчина, совершивший взрыв в центре города Нэшвилл в американском штате Теннесси, опознан, он погиб при детонации бомбы. Об этом сообщили официальные представители ФБР и генеральной прокуратуры США в воскресенье, 27 декабря.
На основе анализов ДНК останков, найденных на месте происшествия, и других улик следствие пришло к выводу, что организатором взрыва был 63-летней Энтони Куинн Уорнер. По данным полиции, он действовал один, его мотив продолжает оставаться неясным. Ранее Уорнер не вызывал подозрений.
Взрыв в Нэшвилле
Сильный взрыв в припаркованном доме на колесах в центре Нэшвилла прогремел утром 25 декабря, в то время, когда улицы города еще были почти безлюдны. В ряде зданий были выбиты окна, три человека получили ранения. Кроме того, взрыв вызвал нарушения в коммуникационных системах больниц и отделений полиции в нескольких южных штатах США.
Перед детонацией злоумышленник проиграл аудиозапись с предупреждением о том, что сейчас произойдет взрыв. После этого прозвучала запись хита 1964-го года Downtown певицы Петулы Кларк.
Смотрите также:
-
Фоторепортаж: взрывы в Бостоне
Американцы в шоке
Долгое время американцы наблюдали за подобными событиями издалека. После 11 сентября 2001 года в США больше не было крупных терактов. Взрывы в Бостоне изменили ситуацию коренным образом.
-
Фоторепортаж: взрывы в Бостоне
Погибшие и раненые
Во время марафонского забега в американском Бостоне в понедельник, 15 апреля, возле финишной черты прогремели два сильных взрыва. Три человека погибли. Более 100, в основном - зрители, получили ранения. Некоторые из пострадавших находятся в критическом состоянии.
-
Фоторепортаж: взрывы в Бостоне
Ужасающие сцены
Телеканалы показывали сцены, которые американцы после 11 сентября 2001 года никогда больше не хотели видеть: люди в панике, с искаженными лицами, ищущие укрытия; многочисленные спасатели, оказывающие помощь пострадавшим.
-
Фоторепортаж: взрывы в Бостоне
Хаос в Бостоне
Когда прогремели взрывы, более половины участников марафона уже пересекли финишную прямую. "Я слышал два громких взрыва, - рассказывает один из очевидцев. - После этого начался хаос".
-
Фоторепортаж: взрывы в Бостоне
Оцепенение
Зрители, пришедшие на марафон, не могли поверить своим глазам. Кто стоит за взрывами в столице штата Массачусетс, неизвестно. Пока никто не взял на себя ответственность за них.
-
Фоторепортаж: взрывы в Бостоне
Теракт
"Мы найдем тех, кто это сделал. Мы привлечем их к ответу", - заявил Барак Обама. Каждый индивидуум, каждая группа, ответственные за это, почувствуют на себе силу закона, подчеркнул президент США. При этом в своем первом выступлении он избегал называть произошедшее терактом.
-
Фоторепортаж: взрывы в Бостоне
27 000 участников
Бостонский марафон является старейшим спортивным мероприятием такого рода. Впервые он прошел в 1897 году. В этот раз на старт вышло около 27 тысяч участников, среди них 50 немцев.
-
Фоторепортаж: взрывы в Бостоне
Просьба о помощи
Власти США призвали население помочь в расследовании теракта. За информацию о преступниках обещано вознаграждение в размере 50 тысяч долларов. Как заявил представитель ФБР Ричард Делорье (слева), нужны фотографии, сделанные во время теракта и перед его совершением, а также записи камер наружного наблюдения ресторанов и магазинов, расположенных вблизи места преступления.
-
Фоторепортаж: взрывы в Бостоне
Кто организовал взрывы?
Кто организовал взрывы в Бостоне: американские экстремисты или радикальные исламисты? Подозрения в причастности к трагедии исламских террористов вызваны "почерком" совершения преступления: взрывы прогремели в месте массового скопления людей. Взрывные устройства состояли из скороварок, начиненных поражающими элементами, и были помещены в рюкзаки темного цвета.
-
Фоторепортаж: взрывы в Бостоне
Бостон после взрывов
Деловая часть Бостона, близ которой прогремели взрывы, блокирована полицией. Специалисты продолжают исследовать место совершения преступления и ищут улики, способные вывести на след террористов. Город патрулируют усиленные наряды полиции, повышены меры безопасности в общественном транспорте.
-
Фоторепортаж: взрывы в Бостоне
В память о жертвах
Участники Гамбургского марафона, который состоится 21 апреля, почтут память жертв теракта в Бостоне. Организаторы забега в Лондоне также намерены устроить акцию в память о жертвах трагедии. Перед стартом будет объявлена минута молчания, а участники марафона наденут траурные повязки.
-
Фоторепортаж: взрывы в Бостоне
Траурная церемония в Бостоне
Официальная траурная церемония в Бостоне состоялась в четверг утром, 18 апреля. В ней принял участие президент США Барак Обама.
Автор: Кристиан Вальц