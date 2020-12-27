 Полиция опознала останки подозреваемого во взрыве в Нэшвилле | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 28.12.2020

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Мир

Полиция опознала останки подозреваемого во взрыве в Нэшвилле

Взрыв в центре Нэшвилла устроил 63-летний Энтони Куинн Уорнер, сообщили представители ФБР и генпрокуратуры США. Мотивы злоумышленника остаются неизвестными.

Сотрудник полиции на месте взрыва в Нэшвилле

Сотрудник полиции на месте взрыва в Нэшвилле

Мужчина, совершивший взрыв в центре города Нэшвилл в американском штате Теннесси, опознан, он погиб при детонации бомбы. Об этом сообщили официальные представители ФБР и генеральной прокуратуры США в воскресенье, 27 декабря.

На основе анализов ДНК останков, найденных на месте происшествия, и других улик следствие пришло к выводу, что организатором взрыва был 63-летней Энтони Куинн Уорнер. По данным полиции, он действовал один, его мотив продолжает оставаться неясным. Ранее Уорнер не вызывал подозрений.

Взрыв в Нэшвилле

Сильный взрыв в припаркованном доме на колесах в центре Нэшвилла прогремел утром 25 декабря, в то время, когда улицы города еще были почти безлюдны. В ряде зданий были выбиты окна, три человека получили ранения. Кроме того, взрыв вызвал нарушения в коммуникационных системах больниц и отделений полиции в нескольких южных штатах США.

Перед детонацией злоумышленник проиграл аудиозапись с предупреждением о том, что сейчас произойдет взрыв. После этого прозвучала запись хита 1964-го года Downtown певицы Петулы Кларк.

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