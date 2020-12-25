ФБР ведет следствие по делу о взрыве в центре Нэшвилла

Федеральное бюро расследований (ФБР) возглавило следствие по делу о сильном взрыве в центре Нэшвилла (штат Теннесси). Представитель спецслужбы в этом городе в пятницу, 25 декабря, пообещал, что его команда "сделает все возможное, чтобы найти ответственного за то, что произошло здесь сегодня".
Пресс-секретарь полицейского департамента Нэшвилла Дон Аарон уточнил журналистам, что полиция выехала на место незадолго до 06.00 по местному времени (15.00 мск), после того как получила сигнал о стрельбе. Не выявив признаков перестрелки, полицейские заметили подозрительный автофургон, из салона которого транслировалась аудиозапись с предупреждением о том, что через 15 минут в действие будет приведено взрывное устройство. Блюстители порядка приступили к эвакуации жителей из расположенных неподалеку домов и вызвали саперов.
В районе 06.30 (15.30 мск) прогремел взрыв, в результате которого выбило окна в целом ряде зданий. Одного из полицейских взрывной волной сбило с ног. Три человека получили ранения и были доставлены в больницу, уточняет информационная служба канала ABC. Один из полицейских на время лишился слуха.
Как видно на поступающих с места событий кадрах, щебень и осколки от выбитых окон разлетелись на десятки метров, сломаны ветви деревьев. Взрыв прогремел в районе Нэшвилла, где много кафе, баров и магазинов. Отсутствие жертв объясняется тем, что детонация произошла в утренние часы. Один из очевидцев произошедшего - Бак Маккой - разместил в Facebook видео, на котором видно, как вода льется с потолка расположенного неподалеку от места ЧП дома. На кадрах видно также, что на месте взрыва вспыхнул пожар, для его тушения была задействована спецтехника, слышны крики людей.
Для Трампа провели спецбрифинг
Полиция классифицировала произошедшее как "умышленное деяние", в настоящее время выясняется, кто мог за ним стоять. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир сообщил, что для президента Дональда Трампа провели спецбрифинг. Действующий глава государства отмечает Рождество во Флориде, он продолжит получать регулярные сводки спецслужб.
Временно исполняющему обязанности генпрокурора и министра юстиции США Джеффу Розену также был представлен доклад в ходе спецбрифинга, после чего он распорядился, чтобы все ресурсы ведомства были задействованы для оказания помощи в расследовании.
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Автор: Марина Барановская