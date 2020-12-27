ФБР обыскало частный дом в Нэшвилле после взрыва

ФБР в субботу, 26 декабря, провело обыск в частном доме в южной части Нэшвилла в американском штате Теннесси после взрыва в центре города. Никто не был задержан, заявил представитель Федерального бюро расследований (ФБР) местному изданию The Tennessean.

Предполагаемый организатор мог погибнуть в результате взрыва, сообщил в тот же день телеканал CBS со ссылкой на представителей правоохранительных органов. Стражи порядка считают причастным к происшествию 63-летнего Энтони Куинна Уорнера, утверждают несколько собеседников CBS. По их словам, Уорнер владел домом на колесах той же марки и модели, что запечатлен на снимках с места происшествия.

В то же время полиция не подтвердила информацию о розыске 63-летнего мужчины или гибели возможного организатора. Однако на месте происшествия были обнаружены вероятные человеческие останки.

Трое раненых и поврежденные здания

Сильный взрыв в припаркованном доме на колесах в центре Нэшвилла прогремел утром 25 декабря. В ряде зданий были выбиты окна, три человека получили ранения. Для тушения вспыхнувшего пожара задействовали спецтехнику. Полиция классифицировала произошедшее как "умышленное деяние". ФБР приступило к расследованию.

Смотрите также: