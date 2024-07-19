Полиция в Германии помогла вернуть украденный куст конопли

До недавнего времени немецкая полиция преследовала тех, кто выращивает коноплю, но с первого апреля в Германии марихуана частично легализована, а любое домохозяйство может разводить коноплю - по три куста на каждого взрослого.



22-летний житель Брауншвейга воспользовался возможностью и держал у себя на террасе три растения. Однажды утром мужчина с удивлением обнаружил, что горшка осталось всего два, пишет канал DW в Telegram "Что там у немцев?" со ссылкой на t-online. Предусмотрительный садовод был готов к такому сценарию: вместе с семенами конопли он положил в землю водонепроницаемое отслеживающее устройство - AirTag.

Современные технологии на страже закона

Молодой человек отправился на то место, куда на карте указывал маячок, и обнаружил на чужом балконе куст, подозрительно похожий на свой. Тогда он сообщил о краже в полицию, где рассказал, что смог отследить маршрут вероятного преступника. Офицеры немного удивились, но восприняли заявление со всей серьезностью, вспоминает он.



Вскоре с садоводом связался полицейский и сообщил, что ордер на обыск получен. Вместе они отправились к дому предполагаемого злоумышленника. Потерпевший через телефон связался с маячком - и тот подал сигнал прямо из горшка. Получив необходимое доказательство, полицейские конфисковали растение.

В похищении подозревают 18-летнего местного жителя. Подробности о нем и дальнейших мерах полиция не сообщает. Куст, который владелец смог забрать уже через час после обыска, почти не пострадал: лишь несколько листьев оказались срезаны - считается, что это растению даже на пользу.