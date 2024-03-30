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Полиция освободила заложников в кафе на востоке Нидерландов

Даниил Сотников
30 марта 2024 г.

Заложников захватили в одном из кафе в городе Эде. Спустя несколько часов заложников удалось освободить, а захватившего их мужчину задержать, сообщила полиция.

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Полиция на месте захвата заложников в Нидерландах
Полиция на месте захвата заложников в НидерландахФото: ANP/dpa/picture alliance

Неизвестный взял в заложники нескольких человек в кафе города Эде на востоке Нидерландов, сообщила полиция в субботу, 30 марта. Спустя несколько часов правоохранители отчитались, что освободили всех заложникав и "произвели арест".

По сведениям полиции, вокруг кафе Petticoat, где удерживались заложники, были эвакуированы жители 150 зданий. Газета de Telegraaf писала со ссылкой на анонимные источники, что у злоумышленника было оружие и взрывчатка. Издание NL Times, напротив, сообщало, что неизвестно, вооружен ли захвативший заложников человек.

В полиции назвали ситуацию "достаточно серьезной". Пока не появилось дополнительных признаков возможной террористической подоплеки инцидента, отмечает агентство Reuters. Позднее полиция подтвердила, что сначала были отпущены трое заложников, а затем еще один. "Один человек арестован. В настоящее время мы не можем поделиться дополнительной информацией", - сообщили в полиции.

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