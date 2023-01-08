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Задержание предполагаемого террориста в Рурском районе
Фото: Karsten Wickern/dpa/picture alliance
ТерроризмГермания

В ФРГ предотвращен теракт с применением отравляющих веществ

Сергей Ромашенко
6 ч. назад

Полиция задержала в Рурском районе гражданина Ирана и предположительно его брата. Их подозревают в подготовке исламистского теракта с применением рицина и цианида.

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Спецподразделения полиции по борьбе с терроризмом в ночь на воскресенье, 8 января, задержали 32-летнего гражданина Ирана по подозрению в подготовке исламистского теракта. Полицейский спецназ штурмовал квартиру иранца в городе Кастроп-Рауксель около полуночи. Подозреваемого, а также еще одного мужчину, предположительно его брата, вывели на улицу в одном нижнем белье и футболке и посадили в полицейский фургон. Ни тот, ни другой не оказывали сопротивления.

"Обвиняемый подозревается в подготовке тяжкого насильственного деяния, представляющего угрозу для государства", - сообщил представитель прокуратуры. Задержанного обвиняют в том, что он раздобыл боевое отравляющее вещество рицин, а также высокотоксичный цианид. В следственных органах не уточнили, насколько далеко он продвинулся в подготовке теракта. Не сообщается и о возможных целях террористического нападения.

По сведениям газеты Bild, Федеральное ведомство по уголовным делам (BKA) держало иранца в поле зрения на протяжении нескольких дней. Информация о подготовке теракта поступила к немецким силовикам от "дружественной спецслужбы".

Позже в тот же день агентство AFP со ссылкой на прокурора при земельном суде в Дюссельдорфе Хольгера Хеминга (Holger Heming) сообщило, что в ходе обыска по месту проживания подозреваемых признаков наличия опасных химических веществ не обнаружено.

Угроза масштабного теракта

Теракт с применением рицина способен привести к большому количеству жертв. Четыре года тому назад полиция задержала Кельне тунисца и его немецкую супругу, которые самостоятельно изготовили рицин в своей квартире и произвели тестовый взрыв. Супруги попали в поле зрения иностранной спецслужбы из-за вызвавшей подозрение покупки в интернете крупной партии семян клещевины.

И тунисец, и его жена были приговорены к длительным срокам лишения свободы. Эксперты выяснили, что произведенный ими рицин мог убить 13,5 тысяч человек.

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