Годовщина теракта в Берлине: президент ФРГ призвал власти исправить ошибки

В пятую годовщину теракта на рождественском базаре на площади Брайтшайдплац в Берлине президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) напомнил об ошибках и упущениях властей. "Государство не смогло выполнить свое обещание по обеспечению защиты, безопасности и свободы граждан", - сказал он на поминальной службе в Мемориальной церкви кайзера Вильгельма в воскресенье, 19 декабря. Государство, подчеркнул Штайнмайер, обязано "исправить ошибки, упущения и решить проблемы, которые способствовали тому, что это нападение не было предотвращено".

По словам федерального президента, при появлении новых сведений о теракте необходимо будет продолжить расследование. Только так можно будет снова заслужить доверие людей к государству, отметил он.

Теракт на рождественской ярмарке в Берлине

Ровно пять лет назад, в декабре 2016 года, грузовик, за рулем которого находился гражданин Туниса Анис Амри, врезался в толпу людей на рождественском базаре в центре Берлина. В результате теракта погибли 13 человек, по меньшей мере 67 были ранены. 23 декабря Амри был убит в Милане в ходе перестрелки с полицейскими.

Накануне пятой годовщины трагедии пострадавшие и родственники жертв выразили недовольство в открытом письме правительству Германии. Они потребовали достойного обращения с пострадавшими и исчерпывающего расследования произошедшего. Министр внутренних дел Нэнси Фезер (Nancy Faeser) согласилась с этими требованиями. "До тех пор, пока вопросы остаются открытыми, мы будем искать ответы, - заявила политик. - Мы ничего не будем замалчивать. Это наш долг перед жертвами и их близкими".

В поддержку пострадавших высказался и министр юстиции Марко Бушман (Marco Buschmann). "Пострадавшие могут быть уверены: мы их не оставим", - заверил он. Бушман поддержал план новой правительственной коалиции объявить 11 марта национальным днем памяти жертв террористического насилия.

Брайтшайдплац - поворотный пункт в сфере защиты пострадавших

В организации помощи жертвам "Белый круг" напоминают, что до сих пор в связи с терактом на площади Брайтшайдплац остается много нерешенных вопросов. "По-прежнему продолжаются сложные процессы, прежде всего по части компенсаций потерпевшим, многие пострадавшие стали недееспособными", - сказала руководитель организации Бианка Бивер (Bianca Biwer) в интервью газете Heilbronner Stimme.

По ее словам, власти не проявили чувствительности в обхождении с родственниками жертв, например, отправляя им окровавленные личные вещи. Кроме того, ошибки властей касались и заявок на компенсации. "Не приходится говорить о тактичном обращении с пострадавшими, не было прозрачности", - указала она.

Уполномоченный берлинского Сената по работе с пострадавшими Роланд Вебер (Roland Weber) добавил, что общение с государственными учреждениями с самого начала не было удачным, и что жертвы, обращаясь за поддержкой, чувствовали себя просителями. "Это вызывает гнев и разочарование", - сказал юрист Deutschlandfunk. Тем не менее улучшения, по его словам, есть. "Я думаю, что Брайтшайдплац можно рассматривать как поворотный момент в сфере защиты пострадавших", - сказал он.

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