 В бундестаге указали на ошибки властей в связи с терактом в Берлине в 2016 году | Новости из Германии о Германии | DW | 24.06.2021

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Германия

В бундестаге указали на ошибки властей в связи с терактом в Берлине в 2016 году

Комиссия бундестага по расследованию ошибок, которые сделали возможным теракт на рождественском базаре в Берлине, представила итоговый отчет.

Цветы и свечи в память о жертвах теракта в Берлине

Цветы и свечи в память о жертвах теракта в Берлине

В германском бундестаге указали на ошибки различных ведомств Германии, в результате которых властям не удалось предотвратить  теракт на рождественском базаре в Берлине в декабре 2016 года. В четверг, 24 июня, парламентская комиссия по расследованию обстоятельств теракта представила свой итоговый отчет.

Неправильная оценка угрозы, высокая нагрузка на ведомства и недостаток коммуникации

По мнению авторов документа, немецкие ведомства неправильно оценивали угрозу, исходившую от просителя убежища из Туниса Аниса Амри. Кроме того, они указали на слишком высокую нагрузку чиновников и отчасти неудовлетворительную коммуникацию между разными структурами безопасности.

"Фиаско потерпели не отдельные люди, а структура", - заявил эксперт по внутренним делам из фракции Свободной демократической партии Беньямин Штрасер (Benjamin Strasser). В свою очередь социал-демократ Фриц Фельгентрой (Fritz Felgentreu) отметил, что делом Амри еще с февраля 2016 года занималось Федеральное ведомство по охране конституции. Его однопартиец Махмут Оздемир (Mahmut Özdemir) считает, что Федеральное ведомство по миграции и делам беженцев должно стать "ведомством по установлению личности" просителей убежища.

Анис Амри был не террористом-одиночкой, а "частью джихадистской сети, напрямую связанной с ИГ" (террористической группировкой "Исламское государство". - Ред.), подчеркнула представитель "зеленых" Ирене Михалич (Irene Mihalic). По ее словам, Федеральное ведомство по уголовным делам не провело глубокое расследование в окружении Амри, поскольку террорист был убит.

Теракт на рождественском базаре в Берлине в 2016 году

По данным следствия, 24-летний гражданин Туниса воспользовался поддельным итальянским удостоверением личности, чтобы в конце июля 2016 года переехать на автобусе из Италии в Германию. Ранее власти ФРГ отказали ему в предоставлении статуса беженца.

19 декабря 2016 года на рождественском базаре в центре Берлина Анис Амри направил на полной скорости похищенный им грузовик в толпу людей. В результате погибли 12 человек, около 50 были ранены. Первой жертвой исламиста стал польский водитель Лукаш Урбан, которого Амри застрелил при захвате грузовика. Террористу удалось скрыться, но позже он был убит в пригороде Милана в перестрелке с полицейскими.

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    Вооруженные полицейские в бронежилетах сейчас патрулируют район, где был совершен теракт. В немецкой столице усилены меры безопасности: на улицах дежурят дополнительные наряды полиции.

    Автор: Александра Елкина


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