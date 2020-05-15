В бундестаге указали на ошибки властей в связи с терактом в Берлине в 2016 году

В германском бундестаге указали на ошибки различных ведомств Германии, в результате которых властям не удалось предотвратить теракт на рождественском базаре в Берлине в декабре 2016 года. В четверг, 24 июня, парламентская комиссия по расследованию обстоятельств теракта представила свой итоговый отчет.
Неправильная оценка угрозы, высокая нагрузка на ведомства и недостаток коммуникации
По мнению авторов документа, немецкие ведомства неправильно оценивали угрозу, исходившую от просителя убежища из Туниса Аниса Амри. Кроме того, они указали на слишком высокую нагрузку чиновников и отчасти неудовлетворительную коммуникацию между разными структурами безопасности.
"Фиаско потерпели не отдельные люди, а структура", - заявил эксперт по внутренним делам из фракции Свободной демократической партии Беньямин Штрасер (Benjamin Strasser). В свою очередь социал-демократ Фриц Фельгентрой (Fritz Felgentreu) отметил, что делом Амри еще с февраля 2016 года занималось Федеральное ведомство по охране конституции. Его однопартиец Махмут Оздемир (Mahmut Özdemir) считает, что Федеральное ведомство по миграции и делам беженцев должно стать "ведомством по установлению личности" просителей убежища.
Анис Амри был не террористом-одиночкой, а "частью джихадистской сети, напрямую связанной с ИГ" (террористической группировкой "Исламское государство". - Ред.), подчеркнула представитель "зеленых" Ирене Михалич (Irene Mihalic). По ее словам, Федеральное ведомство по уголовным делам не провело глубокое расследование в окружении Амри, поскольку террорист был убит.
Теракт на рождественском базаре в Берлине в 2016 году
По данным следствия, 24-летний гражданин Туниса воспользовался поддельным итальянским удостоверением личности, чтобы в конце июля 2016 года переехать на автобусе из Италии в Германию. Ранее власти ФРГ отказали ему в предоставлении статуса беженца.
19 декабря 2016 года на рождественском базаре в центре Берлина Анис Амри направил на полной скорости похищенный им грузовик в толпу людей. В результате погибли 12 человек, около 50 были ранены. Первой жертвой исламиста стал польский водитель Лукаш Урбан, которого Амри застрелил при захвате грузовика. Террористу удалось скрыться, но позже он был убит в пригороде Милана в перестрелке с полицейскими.
Смотрите также:
-
Теракт в Берлине: растерянность, ужас и скорбь
Утро после трагедии
Жители Берлина в растерянности проходят мимо заграждения вокруг места теракта на площади Брайтшайдплац. Многие кладут на асфальт цветы, зажигают свечи. 20 декабря объявлен общефедеральный траур по погибшим в ходе теракта на рождественской ярмарке. Бургомистр Берлина заявил, что Бранденбургские ворота, символ немецкой столицы, будут освещены в цвета немецкого флага в память о жертвах трагедии.
-
Теракт в Берлине: растерянность, ужас и скорбь
Службы в память о жертвах теракта
Во многих церквях Берлина проходят богослужения в память о жертвах теракта. Открыта и мемориальная церковь кайзера Вильгельма (также известная как Гедехтнискирхе - Церковь поминовения), расположенная в непосредственной близости от места трагедии. В церкви работает священник, который готов ответить на вопросы прихожан. Желающие могут расписаться в книге соболезнований.
-
Теракт в Берлине: растерянность, ужас и скорбь
Широкая солидарность
"Вы продолжаете жить в наших сердцах", - написано на розовом листке бумаги, который жители Берлина положили на асфальт перед заграждением.
-
Теракт в Берлине: растерянность, ужас и скорбь
Рождественские рынки Берлина закрыты
Рождественский рынок на Брайтшайдплац (на фото), ставший местом трагедии, не будет работать по меньшей мере несколько дней. Власти Берлина обратились к организаторам остальных ярмарок в столице Германии с просьбой закрыть их на один день в память о жертвах трагедии, поэтому 20 декабря они не работали.
-
Теракт в Берлине: растерянность, ужас и скорбь
Ярмарки под усиленной охраной
В министерстве внутренних дел Германии решили не закрывать рождественские рынки и не отменять массовые мероприятия. Глава берлинской полиции заявил, что ярмарки будут находиться под усиленной охраной полиции, во избежание повторения трагедии их обнесут каменными заграждениями или заграждениями из иных твердых материалов.
-
Теракт в Берлине: растерянность, ужас и скорбь
Соболезнования со всего мира
На месте трагедии сейчас находятся десятки журналистов. Новость о теракте в немецкой столице всколыхнула весь мир. Лидеры многих стран и международных организаций резко осудили произошедшее в Берлине. Действующий президент США Барак Обама выразил глубочайшие соболезнования родным и близким пострадавших, а также пообещал оказать Германии помощь в расследовании преступления.
-
Теракт в Берлине: растерянность, ужас и скорбь
Тема номер один в соцсетях
Кровавый теракт в Берлине стал одной из самых обсуждаемых тем в Facebook и Twitter. Многие пользователи потрясены случившимся и выражают солидарность с немецким народом. В их числе - и администрация города Ниццы, где 14 июля 2016 года грузовик, за рулем которого находился террорист, врезался в толпу людей, собравшихся на набережной.
-
Теракт в Берлине: растерянность, ужас и скорбь
Меркель: "Мы хотим жить свободно и открыто"
Ангела Меркель назвала совершенное преступление жестоким и совершенно непостижимым актом и пообещала, что виновные будут наказаны по всей строгости закона. В то же время канцлер подчеркнула, что жители Германии не должны отказываться от прежнего образа жизни. "Мы не хотим отказываться от рождественских ярмарок, не хотим жить в страхе. Мы хотим жить свободно и открыто", - заявила Меркель.
-
Теракт в Берлине: растерянность, ужас и скорбь
Усиленные меры безопасности
Вооруженные полицейские в бронежилетах сейчас патрулируют район, где был совершен теракт. В немецкой столице усилены меры безопасности: на улицах дежурят дополнительные наряды полиции.
Автор: Александра Елкина