Полиция Алматы проверит листовки легиона "Свобода России"

Полиция Алматы проверяет информацию о расклеенных в городе листовках с призывами вступить в легион "Свобода России". Подобные буклеты появились как в спальных, так и в центральном районах города, сообщает корреспондент DW во вторник, 2 апреля.

На листовке написано, что легион "Свобода России" объявляет набор "рекрутов". Указанные в листовках QR-коды ведут на страницу легиона и Telegram-канал организации. Листовки расклеены в районе ТРК "Мега-Центр" в одном из спальных районов Алматы, а также на остановках общественного транспорта в центре города. "По данному факту проводится проверка. Обстоятельства устанавливаются", - сообщили в пресс-службе департамента полиции города Алматы.

Легион "Свобода России" - воинское подразделение в составе ВСУ, сформированное, главным образом, из российских военнопленных и добровольцев, перешедших на сторону Украины. О формировании подразделения было объявлено в марте 2022 года в социальных сетях и украинской прессе. По собственной информации, легион состоит из двух батальонов, общая численность на июнь 2022 года составляла 250 человек. В марте 2023 года Верховный суд РФ объявил легион террористической организацией.

Смотрите также: