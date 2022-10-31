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Военные и пожарные в Дувре тушат возгорание после нападения на центр для мигрантовФото: Peter Nicholls/REUTERS
ПреступностьВеликобритания

Поджог центра для мигрантов в Дувре: нападавший мертв

Лиза Ламбрехт
24 мин. назад

Неизвестный бросил зажигательные устройства в центр для приема мигрантов в британском Дувре. Позже нападавшего нашли мертвым.

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В британском портовом городе Дувр неизвестный бросил зажигательные устройства в центр приема мигрантов, нелегально пересекших Ла-Манш. Два человека получили незначительные ранения. Вскоре после этого предполагаемого нападавшего нашли мертвым на заправке неподалеку от места преступления, сообщили в полиции графства Кент в воскресенье, 30 октября.

По данным Reuters, нападение совершил белый мужчина, который подъехал на белом Seat к центру приема мигрантов и бросил в него "коктейли Молотова". Затем он поехал на ближайшую заправочную станцию, где покончил с собой. Власти пока не подтвердили информацию о суициде. Ведется расследование поджога, совершенного предположительно на почве расизма.

Как сообщается, в Дувре регулярно проходят акции протеста против мигрантов. По словам местного депутата Натали Эльфик, в последнее время напряженность еще более возросла. В этом году Ла-Манш незаконно пересекли более 38 000 человек - значительно больше, чем за весь 2021 год. Консервативное правительство Великобритании пытается сдерживать приток мигрантов радикальными мерами - в частности, власти собираются выдворять в Руанду людей, нелегально прибывших в страну.

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