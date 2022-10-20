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Пожар в отеле, в котором были размещены украинские беженцы
Пожар в отеле, в котором были размещены украинские беженцыФото: Jens Büttner/dpa/picture alliance
ПолитикаГермания

В Германии сгорело общежитие для украинских беженцев

Ольга Лебедева
30 мин. назад

Полиция в Грос-Штрёмкендорфе близ Висмара предполагает поджог. На отеле, в котором располагался приют для украинцев, в день поджога была нарисована свастика.

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В Германии почти полностью выгорело здание приюта для украинских беженцев в населенном пункте Грос-Штрёмкендорф близ Висмара в федеральной земле Мекленбург - Передняя Померания. Никто из 14 размещенных в общежитии людей не пострадал, все жильцы смогли вовремя покинуть помещение, сообщил в ночь на среду, 20 октября, представитель округа Северо-Западный Мекленбург. По его словам, три сотрудника общежития также не пострадали.

Пожар начался накануне вечером на внешней стене гостиницы, в которой были размещены украинцы. Полиция заявила, что рассматривает поджог в качестве основной версии. Еще в день возгорания полицейские приезжали в этот приют из-за граффити со свастикой на табличке с названием отеля, сообщил глава администрации округа Тино Шоман (Tino Schomann). "Опираясь в том числе на свой многолетний опыт работы пожарным, я в настоящее время предполагаю, что пожар был устроен преднамеренно", - отметил он.

На месте происшествия работает следственная группа, в тушении пожара участвовали почти 120 пожарных и около 20 пожарных машин. Проживавшие в общежитие беженцы размещены в другом учреждении, сообщается далее.

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