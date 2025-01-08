Подрыв Cybertruck в США: Подозреваемый использовал ChatGPT

По данным полиции, подозреваемый в подрыве электромобиля у отеля Трампа в Лас-Вегасе использовал чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT для планирования атаки.

Предполагаемый водитель электромобиля Cybertruck, взорвавшегося у отеля Дональда Трампа Trump International в Лас-Вегасе, использовал чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT для планирования подрыва. Об этом заявил представитель полиции Лас-Вегаса Кевин Макмахилл на пресс-конференции во вторник, 7 января.

По данным полиции, незадолго до взрыва подозреваемый запрашивал у ChatGPT данные о том, где приобрести элементы бомбы, как ее собрать и привести в действие. Кроме этого, по версии следствия, погибший при взрыве 37-летний Мэттью Л. также пытался узнать с помощью чат-бота правовую ситуацию с использованием фейерверков в штате Аризона.

1-й случай использования ChatGPT для создания взрывчатки в США

Взрыв электромобиля компании Tesla стал первым известным случаем на территории США, когда ChatGPT был использован для создания взрывного устройства, заявили в полиции Лас-Вегаса. Как отмечает агентство Reuters, новые данные об инциденте могут усилить критику искусственного интеллекта, который, по мнению противников этой технологии, может быть использован в опасных целях.

OpenAI: Чат-бот лишь выдал доступную в сети информацию

Создавшая СhatGPT компания OpenAI, комментируя заявление полиции, заявила, что чат-бот "предоставил информацию, которая и так была доступна в интернете, предупредив о вредоносных или незаконных действиях". В OpenAI заявили, что компания "стремится к ответственному использованию инструментов искусственного интеллекта" и что ее технологии "разработаны таким образом, чтобы отказываться от вредоносных инструкций".

Взрыв Cybertruck у отеля Трампа

Взрыв у отеля, принадлежащего избранному президенту США Дональду Трампу, произошел утром 1 января. Арендованный электрический пикап, груженный фейерверками, взорвался у входа в здание, семь человек получили ранения. Прежде чем его машина взорвалась и сгорела, Мэттью Л. выстрелил себе в голову. ФБР США идентифицирует действия военного как самоубийство.

По данным следователей, солдат не испытывал ненависти к Трампу. Американское издание The Daily Beast приводит слова высокопоставленного чиновника, что Л. был большим сторонником Трампа и голосовал за него в ноябре. Дядя военного рассказал британской газете Independent, что его племянник "любил свою страну на 100 процентов, любил Трампа и всегда был очень патриотичным солдатом и американцем".

На пресс-конференции следователи огласили выдержки из прощального письма солдата, в котором тот называет США лучшей страной в мире, которая "в настоящее время смертельно больна и движется к своему краху". Свои действия военный назвал "не терактом, а тревожным звонком". "Американцы обращают внимание только на зрелища и насилие. Чем еще лучше донести свою точку зрения, если не трюком с фейерверками и взрывчаткой?" - говорится в письме.