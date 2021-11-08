 Подростку, забросавшему снежками авто ФСБ, грозит семь лет колонии | Новости из Германии о России | DW | 08.11.2021

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Россия

Подростку, забросавшему снежками авто ФСБ, грозит семь лет колонии

Глеб Борисов участвовал в акции в поддержку Навального 23 января и был в числе тех, кто забрасывал снежками машину ФСБ на Цветном бульваре. Прокуратура добивается для него реального срока.

Акция в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального в Москве, 23 января 2021 года

Акция в поддержку Навального в Москве, 23 января 2021 года

Прокуратура обжалует приговор 17-летнему москвичу Глебу Борисову, признанному ранее виновным в повреждении машины ФСБ со время акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального на Цветном бульваре. Как пишет в воскресенье, 7 ноября, онлайн-издание "ОВД-Инфо", обвинение требует приговорить подростка к семи годам колонии вместо пяти лет условно, назначенных ему судом первой инстанции.

После акции в поддержку Алексея Навального 23 января в Москве в интернете появились видеозаписи, на которых видно, как группа протестующих забрасывает на Цветном бульваре снежками автомобиль с мигалками и номером АМР. Эту машину пинали ногами, один из молодых людей запрыгнул на капот. Позже в Следственном комитете заявили, что водителю распылили в лицо газ из баллончика.

Тверской районный суд 1 сентября признал Глеба Борисова в рамках этого эпизода виновным в применении неопасного насилия к представителям власти и повреждении чужого имущества из хулиганских побуждений. При этом по статье о групповом хулиганстве, также вменяемой Борисову, молодой человек был оправдан.

Приговор суда первой инстанции по делу о машине ФСБ

Как пишет "ОВД-Инфо", Борисов признал, что нанес по одному удару ногой двум сотрудникам Росгвардии и участвовал вместе с другим фигурантом того же дела Константином Лакеевым в забрасывании снежками машины, закрепленной за ФСБ. Со своей стороны, росгвардейцы указали на суде, что боли не почувствовали, и приняли извинения Борисова.

Кроме условного срока, Борисова тогда приговорили к выплате 427 000 рублей воинской части ФСБ на ремонт автомобиля. Прокуратура изначально добивалась для обвиняемого семи лет колонии. Ожидается, что апелляция по делу Борисова пройдет в Мосгорсуде 11 ноября.

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  • Deutschland Protestaktion für die Freilassung von Nawalny in Berlin
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    Акции в поддержку Навального прошли не только в России. В Берлине, по оценке DW, на улицы вышли не менее 3000 человек. Это одно из самых массовых политических русскоязычных мероприятий в новейшей истории города. Участники акции прошли шествием от ведомства федерального канцлера до здания российского посольства.

  • Tschechien Prag | Proteste gegen Verhaftung Nawalnys

    Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях

    По всему миру

    Митинги за арестованного российского политика прошли также в десятках городов мира. Вильнюс, Прага (на фото), Амстердам, Рим, Лондон, Париж, Вена, Барселона, Тель-Авив, Нью-Йорк и многие другие города присоединились к протесту против репрессий в отношении Алексея Навального.

  • Screenshot Instagram Rapper Noize MC und Vladi Kasta auf einer Protestdemo für Nawalny

    Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях

    Дудь, Noize MC, Поперечный…

    На акции протеста вышли и знаменитости. На митинге во Владивостоке появился популярный видеоблогер Юрий Дудь. В Москве акцию поддержали рэперы Noize MC и Влади из группы "Каста" (на фото), YouTube-блогер Николай Соболев, актриса Александра Бортич, а также писатель Дмитрий Глуховский. На шествии в Санкт-Петербурге были замечены стендап-комик Данила Поперечный и организатор рэп-баттлов "Ресторатор".

    Автор: Илья Коваль


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Метрополитен Москвы стал потерпевшим по делу о протестах 23 января

Метрополитен Москвы оценил в 1,54 млн рублей ущерб по делу о создании помех инфраструктуре города. А "Мосгортранс" заявил об ущербе в 1,16 миллиона. В Москве 23 января прошла акция в поддержку Навального.  

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