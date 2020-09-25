Подозреваемый по делу о нападении возле Charlie Hebdo признался в атаке

Главный подозреваемый в нападении с тесаком вблизи бывшей редакции сатирического журнала Charlie Hebdo, признался в подготовке этой атаки и сотрудничает со следствием. Об этом в субботу, 26 сентября, сообщили агентства Reuters и AFP со ссылкой на источники.

По данным AFP, мужчина "взял на себя ответственность " за свой поступок. Собеседник агентства уточнил, что подозреваемый увязал свои действия с "переизданием карикатур" на пророка Мухаммеда. Во время допроса мужчина сообщил, что ему 18 лет и он является выходцем из Пакистана. Его утверждения пока не имеют подтверждения, поскольку у допрашиваемого не было свидетельствующих об этом документов, уточняют журналисты. По словам министра внутренних дел Жеральда Дарманена, подозреваемый живет во Франции три года.

Атака на журналистов-документалистов

Мужчина с кухонным топором 25 сентября напал на двух журналистов-документалистов. По сведениям сотрудников агентства Premieres Lignes, речь шла об их коллегах. Они получили тяжелые ранения, но, как сообщается, их жизнь вне опасности. Атака произошла перед зданием, где раньше располагалась редакция журнала Charlie Hebdo. Нападавшему удалось скрыться, но затем полиция задержала одного человека по подозрению в нападении. Вскоре после этого был задержаны шесть предполагаемых соучастников, одного из которых вскоре отпустили. По информации AFP, задержания пятерых прошли при обыске по месту жительства главного подозреваемого в Париже. Расследованием случившегося занимается антитеррористическое подразделение парижской прокуратуры. Глава МВД Франции назвал произошедшее исламистским терактом.

В 2015 году исламисты атаковали редакцию, опубликовавшего карикатуры на пророка Мухаммеда. В результате того теракта погибли 12 человек. Новое местоположение Charlie Hebdo засекречено. В начале сентября в Париже стартовал суд по делу об атаке на сатирическое издание. Обвинения предъявлены 14 радикальным исламистам. После теракта редакция Charlie Hebdo не печатала рисунки с изображением пророка Мухаммеда, однако в сентябре опубликовала карикатуры, которые уже размещались в журнале с 2006 по 2012 годы.

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