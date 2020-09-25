Глава МВД Франции назвал нападение в Париже исламистским терактом

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен назвал терактом нападение с ножом вблизи бывшей редакции сатирического журнала Charlie Hebdo. "Очевидно, что это акт исламистского терроризма. Это новая кровавая атака против нашей страны, против журналистов и нашего общества", - заявил он в эфире телеканала France 2 вечером в пятницу, 25 сентября.

Предполагаемого нападавшего задержали неподалеку от места атаки. Это 18-летний молодой человек. По данным французского МВД, он прибыл в страну три года назад из Пакистана и никаких свидетельств его исламистской радикализации прежде не было. Вскоре полиция задержала еще одного мужчину, который мог быть связан с подозреваемым. А после обыска по месту жительства главного подозреваемого были задержаны еще пять человек.

Прокуратура завела дело о "террористической группе"

Расследованием случившегося занимается антитеррористическое подразделение парижской прокуратуры. Оно заведено по подозрениям в "попытке убийства в связи с террористическим актом" и "формировании террористической группы".

25 сентября мужчина с кухонным топором напал на двух журналистов-документалистов. Они получили тяжелые ранения, но, как сообщается, их жизнь вне опасности. Атака произошла перед зданием, где раньше располагалась редакция журнала Charlie Hebdo. В 2015 году исламисты атаковали редакцию, опубликовавшего карикатуры на пророка Мухаммеда. В результате того теракта погибли 12 человек. Новое местоположение Charlie Hebdo засекречено. В начале сентября в Париже стартовал суд по делу об атаке на сатирическое издание. Обвинения предъявлены 14 радикальным исламистам.

Смотрите также:

Смотреть видео 26:14 Поделиться Вся правда об ИГ. Европа в фокусе Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/3SpvU Вдова боевика ИГ: "На меня смотрят как на инопланетянку". Эксклюзив DW. Европа в фокусе