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Полиция на месте стрельбы в Париже, 23 декабря 2022 года Фото: SARAH MEYSSONNIER/REUTERS
Права человекаФранция

Подозреваемого в стрельбе в Париже перевели в психбольницу

Анна Неверова
60 мин. назад

Состояние здоровья задержанного посчитали несовместимым с заключением под стражу. По данным СМИ, ранее мужчина, открывший огонь около курдского культурного центра в Париже, дважды совершал попытки убийства.

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Подозреваемого в убийстве трех курдов в Париже 69-летнего гражданина Франции перевели в психиатрическую больницу. Об этом в субботу, 24 декабря, сообщили в прокуратуре. Как пояснили в ведомстве, врач, осматривавший мужчину, посчитал, что его состояние здоровья "несовместимо с мерой пресечения в виде заключения под стражу".

Пенсионера доставили в полицейское психиатрическое учреждение, где подозреваемый будет дожидаться явки к следственному судье. Как отмечает агентство AFP, расследование продолжается.

Француза обвиняют в убийстве на почве расизма

До этого в субботу задержанному продлили срок содержания под стражей на 24 часа. В отношении него также было выдвинуто дополнительное обвинение в действиях, имеющих "расистские мотивы". По данным французских СМИ, подозреваемый  - Уильям М. - до выхода на пенсию работал машинистом поезда.

Ранее он дважды совершал попытки убийства, а также был судим за хранение огнестрельного оружия. Газета Le Parisien пишет, что в прошлом году мужчина с саблей в руках напал на лагерь для мигрантов, ранив нескольких человек, за что был приговорен к лишению свободы. После освобождения в середине декабря он находился под наблюдением правоохранительных органов.

После убийства курдов в Париже вспыхнули беспорядки

На следующий день после убийства трех человек рядом с курдским культурным центром в столице Франции члены курдской общины Парижа вышли на акцию протеста. Демонстрация переросла в беспорядки, в ходе которых были перевернуты автомобили и повреждены витрины магазинов. Полиция задержала 11 человек.

В день убийства, 23 декабря, в районе курдского центра в Париже прошли стихийные протесты курдской общины, которые также переросли в столкновения с полицией. Представитель Курдского демократического совета во Франции (CDKF) Ажи Пола назвал нападение "политическим убийством" и "террористической атакой", возложив ответственность за нее на президента Турции Реджепа Тайип Эрдогана и "турецкое государство".

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что преступник "явно хотел напасть на иностранцев". При этом он подчеркнул, что точный мотив мужчины, которого он назвал преступником-одиночкой, неизвестен. Как пишут французские СМИ, нападавший уже признался полиции, что он расист.

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