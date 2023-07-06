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Подоляк: Россия накануне большой гражданской войны

Дмитрий Вачедин
25 мин. назад

Советник офиса Зеленского прокомментировал для DW мятеж Пригожина, ситуацию на Запорожской АЭС и предстоящий саммит НАТО.

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Михаил Подоляк
Михаил ПодолякФото: DW

Одних суток мятежа Евгения Пригожина было достаточно, чтобы показать, что российская государственная вертикаль прогнила, и чтобы обнулить репутацию Владимира Путина, Евгения Пригожина и его ЧВК, отметил в четверг, 6 июля, в передаче DW "Новости Шоу" советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Мы увидели трусливого президента, который сразу сбежал и спрятался. Увидели абсолютное отсутствие элиты. И мы увидели, что силовых вертикалей нет: одно дело с одиночными пикетами или с госпожой Милашиной в Чечне воевать, а другое - противостоять 5,5 тысячи вооруженных людей с боевым опытом. Россия, конечно же, накануне большой внутренней гражданской войны", - сказал он в эфире DW.

"Россия, отступая оставляет выжженную землю"

Подоляк опроверг домыслы российской стороны о том, что Украина якобы готовится совершить провокацию на Запорожской АЭС. Вероятность того, что Украина будет готова взорвать собственный объект критической инфраструктуры он назвал "нонсенсом". Вместе с тем он отметил, что, по его мнению, вероятность того, что Россия может подорвать АЭС, также снижается. "Нелепо продолжать подготовку к теракту, если на тебя направлены софиты всего мира. Мир дал понять, что, в отличие от случая с подрывом Каховской дамбы, итоговые решения будут гораздо более жесткими", - предупредил он Россию.

Конец "меркелизации" политики в отношении Украины

Советник офиса президента оптимистично смотрит на грядущий саммит НАТО в Вильнюсе. По его словам, он понимает, что Украина не станет членом альянса, пока идет война, но рассчитывает услышать на саммите "фундаментально правильное решение" о том, что Украина войдет в НАТО по упрощенной схеме, подобно Финляндии. Это решение, по его словам, лишь юридически закрепит фактическое положение вещей - Украина уже воюет по натовским стандартам. Подоляк выразил надежду, что с "меркелизацией" политики в отношении Украины покончено - так он назвал ситуацию, когда "дверь в НАТО вроде открыта, но на самом деле существует стеклянная перегородка, которая не дает зайти внутрь".

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