Под Белгородом замглавы района погиб при взрыве боеприпаса

Замглавы Корочанского района Белгородской области Игорь Нечипоренко погиб в результате детонации боеприпаса, сообщил в Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он назвал случившееся ЧП и принес соболезнования близким погибшего, который занимал также должность секретаря совета безопасности района.

Об обстоятельствах, при которых произошла детонация боеприпаса, в посте ничего не говорится.

Гладков добавил, что незначительные ранения получили еще трое чиновников: глава района Николай Нестеров, глава Мелиховского сельского поселения Андрей Веденин и глава Шляховского сельского поселения Игорь Шевляков. "Медицинская помощь оказана. Сейчас все находятся на своих рабочих местах", - указал губернатор.

По данным Вячеслава Гладкова, шесть мирных жителей пострадали также при обстреле города Шебекино, из них - пятеро пассажиров двух автобусов, получившие осколочные ранения верхних и нижних конечностей.

Атаки БПЛА на регионы России

Со своей стороны Минобороны РФ сообщило 2 июня в Telegram, что утром этого дня над территорией Белгородской области дежурными средствами ПВО был сбит реактивный снаряд РСЗО "Ольха". Ранее министерство отчиталось об уничтожении над регионом в общей сложности четырех БПЛА самолетного типа.

За ночь дежурными средствами ПВО над территориями Курской и Белгородской областей были сбиты два украинских БПЛА, говорится в другом сообщении. Еще один беспилотник уничтожен над акваторией Азовского моря, уточняют в Минобороны РФ.