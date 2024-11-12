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Под Белгородом БПЛА атаковали нефтебазу

Александра Иванова
12 ноября 2024 г.

В Старооскольском городском округе в результате атаки беспилотника произошло возгорание одного из резервуаров на территории нефтебазы, написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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Пожар на нефтебазе в Рязани после атаки БПЛА в марте 2024 года
Пожар на нефтебазе в Рязани после атаки БПЛА в марте 2024 годаФото: Alexander Ryumin/TASS/picture alliance

В Старооскольском городском округе Белгородской области в результате атаки беспилотника произошло возгорание одного из резервуаров на территории нефтебазы. Об этом сообщил в Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков утром во вторник, 12 ноября.

"На месте работали десять пожарных расчетов, которые оперативно ликвидировали возгорание. Кроме того, над округом системой ПВО были сбиты 6 БПЛА. Поврежден экскаватор", - говорится в его посте.

Нефтебазы в Стартом Осколе

Как напоминает онлайн-издание Neftegaz.ru, в районе Старого Оскола расположены две крупные нефтебазы. На территории города находится нефтебаза Осколнефтеснаба, имеющая 24 резервуара общим объемом 9960 кубометров и предназначенная для хранения бензина АИ-92 и АИ-95, а также дизельного топлива.

Кроме того, в 30 км к западу от города Старый Оскол, в селе Долгом, находится перевалочная Губкинская нефтебаза дочерней компании Роснефти Белгороднефтепродукт. Она имеет 13 резервуаров общим объемом 13700 кубометров для бензина АИ-92 и АИ-95 и дизтоплива. "Эта нефтебаза уже подвергалась атакам в марте и августе 2024 года", - указывает Neftegaz.ru.

Какую именно нефтебазу атаковали БПЛА в ночь на 12 ноября 2024 года, Вячеслав Гладков не сообщил.

В свою очередь Минобороны РФ отчиталось в Telegram утром 12 ноября, что за прошедшую ночь дежурными средствами ПВО над территорией России было уничтожено 13 украинских беспилотных летательных аппаратов. "Девять БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, два - над территорией Брянской области и два - над территорией Курской области", - говорится в посте.

Какие объекты на территории РФ стали целью атак и были ли при этом разрушения и пострадавшие, не уточняется.

 

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