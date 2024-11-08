Минобороны РФ сообщило о 17 сбитых украинских беспилотниках

Дроны были уничтожены над Воронежской, Саратовской, Белгородской и Брянской областями. В Саратове обломки беспилотников упали в промышленной зоне, где находится НПЗ.

Россия в ночь на пятницу, 8 ноября, вновь подверглась атаке дронами со стороны Украины, сообщило министерство обороны РФ, отметив, что российские ПВО сбили над территорией страны 17 украинских беспилотников. По данным российского военного ведомства, шесть дронов уничтожено над Воронежской областью, еще шесть - над Саратовской, четыре - над Белгородской и один - над Брянской.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что часть обломков сбитых дронов упала в промышленной зоне Заводского района Саратова. Пострадавших нет. По информации исполняющего обязанности главы Саратова Павла Суркова, в доме на Санаторном проезде выбито 13 стекол.

Telegram-канал Astra, ссылаясь на жителей Саратова, написал о пожаре в Заводском районе на южной окраине Саратова, где находится нефтеперерабатывающий завод с нефтяным причалом на Волге.

Россия и Украина регулярно наносят друг по другу удары с применением беспилотников. Целью украинских дронов часто являются российские НПЗ. В последнее время появились сообщения, что Россия и Украина при посредничестве Катара ведут переговоры о взаимном прекращении ударов по энергетическим объектам друг друга. Официального подтверждения этой информации нет.