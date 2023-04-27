Поcтавки техники Украине и другие события 428-го дня войны

На 428-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину в четверг, 27 апреля, российские войска продолжали попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивлялись агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Один человек погиб и по меньшей мере 23 мирных жителей, в том числе один ребенок, получили ранения в результате ночного российского ракетного удара по Николаеву. Вначале местные власти предполагали, что удар был нанесен из комплексов С-300, однако затем пресс-секретарь украинского оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что обстрел совершен ракетами "Калибр". По словам президента Владимира Зеленского, "Калибры", выпущенные из акватории Черного моря, были нацелены на частные дома, историческое здание и многоэтажку.

Военная помощь Украине

По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, Запад уже поставил Украине 230 танков и более 1550 бронированных машин, это соответствует более чем 98 процентам всех боевых машин, обещанных Киеву международной контактной группой по координации военной помощи. Таким образом, Украина находится на сильных позициях, чтобы отвоевать свои захваченные Россией территории, заявил глава альянса в Брюсселе на встрече с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем. По его словам, в настоящее время оснащены и обучены более девяти украинских бронетанковых бригад, каждая из которых состоит из нескольких тысяч военнослужащих. При этом нельзя недооценивать возможности российской армии, которая пытается скомпенсировать качественные недостатки количеством, подчеркнул Столтенберг. Россия продолжает мобилизацию все большего числа граждан, а в боях за Бахмут россияне продемонстрировали, что готовы мириться с крупными потерями, пояснил он.

В Чехию прибыли три из 14 основных боевых танков Leopard 2A4, которые Германия пообещала Праге в рамках так называемого кругового обмена. После передачи первого танка в декабре теперь получены еще два танка, сообщило чешское министерство обороны. Передача техники будет завершена ко второму полугодию 2024 года и будет также включать бронированную эвакуационную машину Büffel, отмечается далее. Данная техника из промышленных запасов обслуживается концерном Rheinmetall. Министр обороны Чехии Яна Чернохова приветствовала поставки танков, которые будут размещены в Праславице близ Оломоуца.

Предоставление Киеву Западом боевых самолетов F-16 сдержит Россию, а не спровоцирует ее, уверен министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. В заявлении в Twitter он перечислил типы вооружений, которые, по первоначальному мнению западных союзников, могли "спровоцировать Россию на эскалацию" в случае поставки Украине: артиллерия, РСЗО, ПВО, танки, ракеты дальнего радиуса действия. Ожидавшейся эскалации не произошло, не будет ее и после поставок F-16, уверен Кулеба, поэтому партнерам Украины пора сделать и этот шаг.

Новый обстрел Херсона

Утром в четверг россияне вновь обстреляли Херсон, сообщил глава областной администрации Александр Прокудин. В результате атаки на один из жилых кварталов города погиб 42-летний мужчина, повреждены несколько квартир. Кроме того, вновь совершен удар по селу Кизомыс Белозерской общины Херсонской области, на него сбросили пять управляемых авиабомб, указал Прокудин. За последние дни россияне совершили уже несколько аналогичных ударов по Кизомысу. В частности, 25 апреля они сбросили управляемые авиабомбы на церковь и жилые дома.

В результате обстрела села Токаревка Харьковского района Харьковской области пострадали работники Харьковоблэнерго, работавшие над восстановлением линий электропередач, сообщил глава областной администрации Олег Синегубов. По его словам, 1 человек погиб, еще 4 получили ранения.

Данные Генштаба ВСУ по итогам суток

За минувшие сутки российские силы, по данным Генштаба ВСУ, нанесли 25 авиационных ударов, а также совершили более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и критической инфраструктуре населенных пунктов. Украинская авиация нанесла 4 удара по районам сосредоточения российских войск, а также удар по зенитно-ракетному комплексу противника. Сбиты пять российских беспилотников, отмечается в вечерней сводке Генштаба.

Основные усилия российских войск по-прежнему сосредоточены на наступлении на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, а наиболее ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку, указывает украинское командование.

В Бахмуте, вероятно, усиливается конкуренция между российскими частными военными компаниями (ЧВК), говорится в аналитическом отчете американского Института изучения войны (ISW). В частности, речь идет о трех добровольческих отрядах, якобы созданных российским концерном "Газпром", - "Поток", "Факел" и "Пламя". Аналитики ISW напоминают, что владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин уже ранее рассматривал появление новых частных подразделений как конкуренцию, а увеличение числа ЧВК вокруг Бахмута может вызвать существенные трения.

Лондон: Российские силы оборудовали оборонительные позиции на реакторах ЗАЭС

В очередном обзоре ситуации на войне в Украине Минобороны Великобритании обращает внимание на датированные мартом спутниковые снимки, позволяющие сделать вывод, что россияне оборудуют оборонительные позиции на нескольких зданиях реакторов Запорожской АЭС. На фотографиях видны мешки с песком на крышах нескольких реакторов. Это первое указание на то, что здания реакторов учитываются при планировании тактической обороны, заявили в Лондоне. В британском ведомстве видят в этих действиях тревогу среди российского командования перед ожидаемым контрнаступлением ВСУ. Это увеличивает риск повреждения ЗАЭС в ходе боев, но катастрофические повреждения реакторов маловероятны, поскольку конструкция Запорожской АЭС серьезно укреплена, указывается в заявлении.

Оборонительные мероприятия российские силы начали, по данным Национальной гвардии Украины, также на Запорожском и Херсонском направлениях. "Не имея каких-либо достижений на поле боя, оккупанты продолжают обстрелы наших позиций", - заявил на брифинге замдиректора департамента планирования применения Главного управления НГУ Николай Уршалович.

Проблемы с личным составом армии РФ

Российская армия использует в ходе войны 369 тысяч человек личного состава и около 5,9 тысячи единиц тяжелого вооружения, подсчитал действующий при Министерстве обороны Украины Military Media Center (MMC). По его данным, российская армия использует во вторжении в Украину 48 бригад и 122 полка. Аналитики из ММС считают, что планом Кремля в этой войне остается силовым путем склонить руководство Украины к переговорам. "Первоочередной целью врага остается Бахмут, а именно установление полного контроля над этим городом. Противник будет также продолжать попытки захватить другие города региона - Авдеевку и Марьинку", - отмечается в сообщении.

Минобороны РФ намерено завербовать более 415 тысяч контрактников, из которых 115 тысяч отправят на фронт в Украине, пишет The Washington Post со ссылкой на документы разведведомств США, попавшие в интернет в результате утечки. Остальные 300 тысяч будут служить в резерве, отмечает издание. Российские власти "изо всех сил пытаются набрать сотни солдат для войны против Украины, не вызывая широкого общественного гнева", но планы по мобилизации, предлагаемые военным начальством, вызывают тревогу у других членов правительства из-за все более острой нехватки рабочей силы среди гражданского населения, отмечает далее WP со ссылкой на секретные документы.

Из-за нехватки личного состава в войсках национальной гвардии Россия не сможет установить полный контроль над всеми захваченными территориями Украины, передает "Радио "Свобода" со ссылкой на изученный им секретный документ Минобороны США, попавший в результате утечки в интернет. Как отмечает издание, в августе 2022 года в Украине находились не менее 27,5 тысячи военнослужащих Нацгвардии РФ, с тех пор эти войска понесли существенные потери. Нехватку личного состава усугубило то, что национальная гвардия выполняла многочисленные дополнительные задачи по удержанию украинских территорий за линией фронта, пишет издание со ссылкой на американский документ.

В Украине, по данным аналитического центра Globsec, подверглись интенсивным боевым действиям и могут быть заминированы около 30 процентов территории Украины - 174 тысячи кв. км. В этих регионах необходимо провести расчистку от взрывоопасных предметов, оставленных захватчиками, указывается в докладе. Тем самым, по подсчетам экспертов, Украина стала крупнейшей заминированной территорией в мире, опередив бывших лидеров Афганистан и Сирию. При этом многие заминированные районы по-прежнему трудно изучить или даже получить к ним доступ, поскольку около 18 процентов территории Украины остается под оккупацией, отмечается далее.

ПАСЕ признала геноцидом вывоз украинских детей в Россию

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, которая признает геноцидом депортацию и насильственное перемещение украинских детей на территорию России. В ней отмечается, что незаконный вывоз украинцев в РФ с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей начался еще до военного вторжения России в Украину - в форме депортации воспитанников детских домов и детей с инвалидностью из специализированных учреждений. ПАСЕ призвала Международный уголовный суд в Гааге рассмотреть возможность уголовного преследования за это преступление. "Ассамблея поддерживает расследование и привлечение к ответственности за государственную политику насильственного перемещения и депортации украинских детей Российской Федерацией, а также потенциальные действия Украины в Международном уголовном суде и Международном суде ООН", – говорится в документе.

В Польше обнаружены фрагменты "неопознанного военного объекта", заявило Минобороны в Варшаве. Обломки были найдены близ города Замосць примерно в 15 км от Быдгоща, указало ведомство в Twitter и почеркнула, что угрозы безопасности населению нет, место осматривают полицейские, военные и саперы. В свою очередь генпрокурор Польши Збигнев Зебро сообщил о начале расследования военным отделом окружной прокуратуры в Гданьске под наблюдением Национальной прокуратуры. На месте обнаружения остатков военно-воздушного объекта работают военные эксперты, полиция, жандармерия.

В пригороде Санкт-Петербурга Павловске произошел взрыв. По данным СК РФ, "неустановленное взрывное устройство" детонировало на территории ТЭЦ. Возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении, передаче и хранении взрывчатых устройств, сообщило российское ведомство. Telegram-канал "Mash на Мойке" опубликовал видео с территории конюшни в Павловске, там нашли предметы, похожие на осколки.

Великобритания обучила 14 тысяч украинских военнослужащих

В Украину после обучения в Великобритании вернулись 14 тысяч военнослужащих. По этому показателю Британия является "совершенно явным" лидером среди европейских стран, заявил парламентский статс-секретарь по делам обороны, ветеранов и семей военнослужащих Эндрю Маррисон, отвечая на вопросы о помощи Украине в Палате общин. Он также указал, что Лондон инициировал создание Международного фонда для Украины и помогает Киеву преследовать совершивших военные преступления. "Соединенное Королевство будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и потратит еще 2,3 млрд фунтов стерлингов на военную поддержку Украины в этом году", - заявил Маррисон.

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила восемь схем нелегального выезда из страны граждан призывного возраста. "На организации преступной деятельности разоблачены 10 человек. Они предлагали военнообязанным избежать мобилизации на основании фальшивых документов или незаконно пересечь границу. Стоимость таких "услуг" составила 7 тысяч долларов", - заявило ведомство. Подозреваемых выявили в Полтавской, Харьковской, Одесской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Тернопольской областях. В Полтавской области задержан налоговик, продававший фиктивные медицинские справки о непригодности к военной службе по состоянию здоровья, в преступной схеме также участвовали чиновники военкомата и военно-врачебной комиссии. Подозреваемый в Харьковской области, по данным СБУ, помогал "уклонистам" выехать за границу под видом "служебной командировки" работников оборонных предприятий.

В российские военные суды поступило уже более тысячи уголовных дел против военных, самовольно оставивших место службы, отказавшихся исполнять приказ или дезертировавших, подсчитала "Медиазона". По состоянию на конец апреля, в гарнизонные военные суды поступило 1064 таких дела, а резкий рост таких дел начался в марте 2023 года: только за месяц в суды поступило почти 400 дел, поток не сократился и в апреле.

В Европарламенте согласовали продление беспошлинного импорта из Украины

Комитет по международной торговле Европейского парламента одобрил продление еще на год решения об отмене возных пошлин Евросоюза на украинскую сельхозпродукцию. Это необходимо для поддержки украинской экономики на фоне продолжающегося российского вторжения, которое ограничивает возможности Украины в торговле с остальным миром, отмечается в заявлении Европарламента. Действующее в настоящий момент постановление истекает 5 июня. Промышленные товары из Украины облагаются нулевой пошлиной с 1 января текущего года в соответствии с соглашением об ассоциацией ЕС и Украины, поэтому они не включены в данное предложение, которое поддержали 27 депутатов, указывается далее. Один из парламентариев проголосовал против, семь воздержались. Планируется, что голосование всего пленума Европарламента по данному вопросу состоится 8-11 мая.

"Эти меры имеют решающее значение для укрепления устойчивости Украины в настоящем и будущем, поскольку мы работаем над постепенной интеграцией Украины во внутренний рынок ЕС. Наша солидарность с Украиной последовательна, прозрачна и незыблема", - заявила постоянный докладчик по Украине Сандра Калниете.

Смотрите также: