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Куда пропал Назарбаев и почему в Казахстане исчезают упоминания имени елбасы? (17.01.2022)

Нурсултану Назарбаеву в Казахстане установлены памятники, его именем названы улицы, школы, университет и аэропорт. В 2019 году в честь елбасы переименовали столицу страны: Астана стала Нур-Султаном. Но после протестов отношение к упоминанию имени экс-президента стало меняться. Кроме того, мужья дочерей Назарбаева, а также его племянник оставили ключевые посты, которые занимали прежде.