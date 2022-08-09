Почему с прилавков белорусских магазинов исчезают сахар и молоко

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В регионах Беларуси стали возникать перебои с продуктами питания. С чем связан ажиотаж, каких товаров он коснулся и как реагируют чиновники на ситуацию на потребительском рынке - у DW.
В информационной повестке белорусских государственных СМИ традиционно много внимания уделяется достижению Минском "продовольственной безопасности". При этом ситуация с обеспечением продуктами питания в разных странах мира освещается в мрачных тонах. Еще в начале июля Александр Лукашенко на совещании с правительством заявил, что глобальный продовольственный кризис приведет к голоду, и критически оценил деятельность международных организаций.
"Вы видите беспомощность, с которой аж целая ООН пытается предотвратить неизбежный кризис. 50 стран мира критически зависят от этого продовольствия. Так это еще цветочки", - предупредил Лукашенко. Между тем и в самой Беларуси нынешним летом стали возникать перебои с продуктами питания, чему власти находили самые разные объяснения. DW составил топ-перечень продуктов, вокруг которых появлялся ажиотаж либо это может случиться в ближайшее время.
В середине июля в некоторых регионах Беларуси наблюдался небывалый спрос на сахар. Это особенно было заметно в Брестской области, где его продажи в среднем увеличились в 4-5 раз. Поводом для ажиотажа оказались слухи о резком повышении стоимости этого продукта, которые власти решительно опровергали.
Премьер-министр Беларуси Роман Головченко, побывавший 3 августа на одном из сахарных заводов, сообщил, что в стране создан запас, которого хватит до начала производства сахара из сырья нового урожая: "20-25 тысяч тонн сахара лежит сверх просчитанных потребностей на случай, если кто-то захочет сделать свою жизнь еще более сладкой". Одновременно премьер дал белорусам совет: "Сахара надо есть меньше, будете здоровее".
При этом чиновники стараются избегать комментариев по поводу цен на этот товар после того, как начнется переработка свеклы нового урожая. Стоимость сахара определяется согласно решению министерства антимонопольного регулирования и торговли и последний раз поднималась в апреле 2022 года - сразу на 40%. Кроме того, правительство Беларуси внесло сахар в список товаров, вывоз которых ограничен за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Еще одним важным повседневным продуктом, которого стало меньше на прилавках белорусских магазинов, оказалось молоко. В частности, речь идет о сократившемся ассортименте молочных продуктов. "Выбора, к сожалению, теперь особого нет: молоко продается в ПЭТ-бутылках и пленке, но куда-то исчезло в картонных упаковках, где оно имеет длительный срок хранения. Не всегда можно найти в продаже и сливки, я их люблю использовать в домашних тортах", - делится жительница Бреста Светлана.
В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Беларуси уверяют, что дефицита молока в стране нет, а сокращение ассортимента объясняется проблемами с упаковкой (в частности, от компании Tetra Pak). В интервью госСМИ замминистра Вадим Шагойко фактически признал, что отсутствие упаковки на молочных предприятиях связано с введенными санкциями.
"С Tetra Pak есть определенные сложности, но этот вопрос решается, планируется сотрудничество с производителями Китая и других дружественных стран. Сейчас партии завезены на испытания взамен этой упаковки, чтобы вернуть тот ассортимент, к которому люди привыкли, что было до санкций", - пояснил Шагойко. Правда, никаких конкретных сроков, когда проблема может быть решена, чиновник не назвал. В самой же Беларуси долго обсуждавшийся инвестиционный проект по изготовлению подобной упаковки на предприятии "Березатара" так и не был реализован. Теперь "Березатара" признана банкротом.
С 1 января 2022 года в ответ на санкции со стороны Запада Беларусь ввела продовольственное эмбарго, которое коснулось более двух десятков товарных позиций. Однако запрет продержался менее пяти месяцев и был снят в отношении кабачков, стручкового перца, баклажанов и некоторых овощей.
Перестали действовать контрсанкции и в отношении поставок яблок, дефицит которых стал заметно ощущаться в белорусских магазинах минувшей весной. "Отечественные яблоки во время хранения теряют свои вкусовые качества и не привлекали покупателей. Как только снова стало возможным завозить аналогичный товар из Польши, мы этим воспользовались", - отметили в одной из белорусских торговых сетей.
Польские яблоки поздних сортов продаются и сейчас, когда в магазинах появились ранние сорта, выращенные в самой Беларуси. "На яблоки этот год будет урожайный - их много, но и портятся они быстро. Можно успеть переработать на сок и варенье, но хранить всю зиму в обычном виде вряд ли получится", - делится видами на урожай брестская пенсионерка Валентина Федорук.
Хотя кампания по уборке зерновых в полном разгаре, власти в Минске уже объявили, что не планируют экспортировать зерно нового урожая. По словам Александра Лукашенко, делается это для того, чтобы производить больше кормов и использовать их на нужды животноводства. "Некоторые государства продают много пшеницы, ржи, зерна кукурузы, а потом покупают молоко, мясо, - указал Лукашенко. - Мы же получаем зерно, и что-то у нас идет на потребление, пивоваренный ячмень, хлебопечение, кондитерку, а также на корма животным".
Между тем правительство Беларуси в очередной раз продлило запрет на вывоз из страны пшеничной муки и гречки. Ограничения действуют уже более года, но власти уверяют, что оснований для паники нет и что они готовы полностью удовлетворить спрос населения. "Почему-то, когда возникают такого рода политические, военные какие-то вещи, у людей складывается впечатление, что надо "затариваться", - посетовал министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Игорь Брыло в эфире телеканала "Беларусь 1".
По оценке министра, ажиотаж создается искусственно: "Кушаете вы в два раза сейчас больше муки - ради Бога, произведем мы в два раза больше этой муки". Разумеется, речь идет только о товарах белорусского производства, а вот будут ли доступны импортные поставки, пока не ясно.
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