 Почему Кыргызстан не отказывается от производства ртути | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 09.12.2021

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Мир

Почему Кыргызстан не отказывается от производства ртути

Ртуть, используемая в золотодобыче и электронике, крайне опасна для здоровья. Несмотря на то, что ее производство и использование в последние годы сильно упало, Кыргызстан наращивает его объемы.

Ртуть в крышечке от бутылки

Ртуть и ее соединения крайне опасны для здоровья

Рудник Айдаркен в Кыргызстане - одно из последних мест на Земле, где легально добывают первичную ртуть для международного рынка. С 2013 года 135 стран подписали Минаматскую конвенцию - глобальное соглашение, которое запрещает производство первичной ртути, экспорт и импорт нескольких видов ртутьсодержащей продукции и направлено на постепенное прекращение международной торговли этим металлом.

Но Кыргызстан, который считает горнодобывающую промышленность одной из главных для своей экономики, не вошел в число государств, присоединившихся к конвенции. В настоящее время страна наращивает производство ртути, несмотря на предостережения о том, что этот металл представляет опасность для здоровья не только людей, живущих вблизи шахт, но и во всем мире. 

"Я уверен, что загрязнение окружающей среды ртутью - не только наша проблема, - говорит Махмуд Изираилов, руководитель расположенной недалеко от рудника лаборатории министерства здравоохранения. - Это глобальная проблема".

Прибыльный международный рынок

Добыча ртути в Айдаркене, городе с населением около 10 000 человек, началась еще в 1941 году. После распада Советского Союза завод остался государственным предприятием, производящим ртуть на экспорт в Китай, Россию, Казахстан, Украину, Индию, Францию и США.

Месторождение ртути в Кыргызстане

Кыргызстан не подписал Минаматскую конвенцию, запрещающую производство первичной ртути

Хотя после принятия Минаматской конвенции рынок ртути сократился, ее мировое производство в денежном выражении составляет 38 миллионов долларов и является важным фактором региональной экономики в бедной Баткенской области Кыргызстана, где производительность труда примерно в 2,5 раза ниже, чем в среднем по стране.

Ртуть используется в производстве некоторых типов ламп, электрооборудования и батарей, а также является основным компонентом в кустарной и мелкомасштабной золотодобыче, в основном в Южной Америке и Африке к югу от Сахары. Как следует из глобального кадастра 2015 года, в результате производства ртути в атмосферу ежегодно выбрасывается около 2500 метрических тонн ее соединений. В мире также процветает черный рынок добычи ртути - даже в странах, подписавших Минаматскую конвенцию. Особенно разрушителен этот промысел в Амазонии.

Опасные последствия для здоровья

Ртуть может нанести серьезный вред нервной, пищеварительной и иммунной системам человека и особенно опасна для детей. Воздействию ее паров подвергаются люди, занимающиеся кустарной золотодобычей, а соединения ртути могут сохраняться и накапливаться в пищевых цепочках, подвергая опасности домашний скот или людей, которые едят отравленную ею рыбу. В результате деятельности человека ртуть может перемещаться далеко от своего источника, загрязняя почву и окружающую среду даже в Арктике.

Ртутные термометры

Ртуть используется при производстве некоторых типов ламп, электрооборудования и батарей

В Айдаркене в 2013 году в процессе отбора проб, проведенного Минздравом, было обнаружено, что в родниках вокруг хвостохранилищ рудника концентрация ртути в 400 раз превышает допустимую норму. В близлежащей деревне Эшме, жители которой использовали воду из шахт для полива овощей, содержание ртути в свежем картофеле вдвое превышало максимальную рекомендуемую дозу.  

Выбросы паров ртути в воздух происходят и во время процесса очистки. Хотя в 1990 году правительство Кыргызстана установило в Айдаркене фильтры для улавливания выбросов, Изираилов говорит, что полностью загрязнений атмосферы ртутью избежать не удается. Какое количество попадает в воздух, точно неизвестно, отмечает Олег Печенюк, ученый-эколог и председатель кыргызской НПО "Независимая экологическая экспертиза". "У нас достаточно большое количество объектов, загрязненных ртутью как природного, так и техногенного происхождения, - констатирует Печенюк. - Необходим системный мониторинг, чтобы мы могли четко понимать объем работы".

В Кыргызстане больше не говорят о присоединении к Минаматской конвенции

Попытки решить эту проблему на международном уровне наталкиваются на противодействие. В 2013 году под эгидой ООН стартовал проект, целью которого было восстановление загрязненных ртутью районов вокруг Айдаркена, сбор данных о состоянии здоровья населения и содействие постепенному отходу экономики от ориентации на добычу ртути.

Но оценка экспертов ООН после завершения проекта в 2017 году показала, что он едва ли повлиял на изменение уровня загрязнения ртутью или оказал какое-либо другое воздействие. Эксперты особо подчеркнули, что руководство рудника отказалось от сотрудничества, а в правительстве страны нет согласия по поводу прекращения добычи этого металла. Запрос DW об интервью руководство шахты отклонило.

Дорожный знак с названием города Айдаркен

Ртутный комбинат расположен на холмах вокруг Айдаркена

В последнее время в Кыргызстане практически никто не говорит о возможности присоединения страны к Минаматской конвенции, хотя еще несколько лет назад представители законодательных органов, экологические активисты и НКО достаточно активно продвигали эту идею.

В 2019 году депутат парламента Роза Туманбаева объявила, что законопроект о присоединении страны к международному договору обязательно будет принят, но в итоге это предложение так и не было выдвинуто. В том же году работники ртутного комбината в Айдаркене объявили забастовку в знак протеста против присоединения к конвенции, опасаясь потерять работу. С тех пор правительство больше не поднимает этот вопрос. 

Объемы производства ртути растут

Между тем объемы производства ртути в Кыргызстане вновь увеличиваются. За последние годы комбинат накопил значительный долг из-за падения спроса на ртуть и износа оборудования. После затопления нескольких шахтных стволов в 2009 году производство замедлилось до минимума. Но в 2018 году оно возобновилось, а в августе этого года правительство объявило о достижении соглашения с ООО "Дюваташ". Турецкий инвестор получит долю в предприятии, профинансирует закупку нового оборудования, увеличит производство и создаст 1000 новых рабочих мест.

В то время как Кыргызстан наращивает объемы производства ртути, в мире усиливаются протесты против деятельности горнодобывающих предприятий. Коренные жители Амазонии требуют прекратить добычу меди, в Сербии в сентябре прошли акции протеста против планов по открытию литиевого рудника. В Кыргызстане активистам в 2019 году удалось добиться запрета на разработку нового месторождения урана. Этот сдвиг в настроениях все еще может достичь Айдаркена, поскольку все больше местных жителей осознают опасность, которую представляет ртуть.

Махмуд Изираилов из Минздрава говорит, что в 1980-х годах десяткам жителей Айдаркена - в основном работникам металлургической промышленности - пришлось лечиться от отравления ртутью, так как у них дрожали руки и выпадали зубы. И хотя в последнее время случаев тяжелых отравлений не было, в 2015 году у многих рабочих комбината в Айдаркене в ходе исследования были обнаружены повышенные уровни ртути в организме.

69-летний Сайдулла Шектыбаев проработал шахтером в Айдаркене 28 лет. Он вспоминает коллегу, который отравился ртутью, и говорит, что преимущества работы на шахте не стоят того риска, которому подвергаются рабочие. "Вместо этого комбината можно было бы построить здесь цементный завод или какую-то другую фабрику, - предлагает Шектыбаев. - Не обязательно добывать ртуть".

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    Автор: Григорий Аросев


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