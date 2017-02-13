Кыргызстан объявил о национализации золотодобывающего рудника "Кумтор"

Правительство Кыргызстана заявило, что речь не идет об ущемлении интересов инвесторов. Канадская компании Centerra Gold, которой принадлежал рудник "Кумтор", говорит о захвате, основанном "на ложной информации".
Золотодобывающий рудник "Кумтор" в Кыргызстане больше не принадлежит канадской компании Centerra Gold Inc. Об этом в субботу, 20 ноября, заявил глава киргизского правительства Акылбек Жапаров. "В пятницу 19 ноября по канадскому времени, после завершения биржевых торгов, компания Centerra Gold Inc. приняла решение о признании того, что им больше не принадлежит национальное достояние кыргызского народа - месторождение Кумтор. Centerra Gold Inc. была вынуждена списать со своей балансовой стоимости 926 млн долл и отразить факт потери контроля над рудником "Кумтор", - приводит слова Жапарова пресс-служба правительства.
По словам премьер-министра, которого цитирует агентство "Интерфакс", в случае национализации рудника "речь не идет об ущемлении интересов инвесторов". "Киргизское правительство с самого первого дня призывало менеджмент компании Centerra Gold Inc. признать нанесение огромного ущерба природе и экономике нашей страны. Кабинет министров будет продолжать активно отстаивать верховенство закона и национальные интересы народа Кыргызстана", - добавил Жапаров.
В обращении к кыргызскому народу, опубликованному пресс-службой Centerra Gold, канадская компания заявила о захвате рудника, основанном "на ложной информации и необоснованных утверждениях". "Мы опасаемся, что неоправданные действия правительства поставят под угрозу тысячи хорошо оплачиваемых рабочих мест и бизнес сотен кыргызских поставщиков", - указывается в документе.
В компании напомнили, что начиная с 1994 года инвестировали более 3,4 млрд долларов в разработку и эксплуатацию рудника в соответствии с международными стандартами охраны окружающей среды и техники безопасности. "Под нашим руководством рудник "Кумтор" стал крупнейшим частным работодателем в Кыргызской Республике, крупнейшим налогоплательщиком, внося серьезный вклад в экономику Кыргызстана и важные социальные программы", - подчеркнули в компании.
Кумтор - крупнейшее высокогорное золоторудное месторождение в Центральной Азии. Рудник расположен в Иссык-Кульской области на севере Кыргызстана в 60 км от границы с Китаем на высоте более 4 тыс. метров, уступая по высоте расположения лишь золоторудному месторождению Янакоча в Перу.
Золото в горах Тянь-Шаня советские геологи нашли в 1978 году. Но освоение месторождения было отложено из-за высокой стоимости проекта - 995,4 млн советских рублей (около 1,46 млрд долларов на тот момент). Генеральное соглашение по проекту "Кумторзолото" было подписано правительством независимого Кыргызстана и одним из крупнейших в мире производителей урана, канадской компанией Cameco в декабре 1992 года. Коммерческое производство золота на месторождении началось в 1997 году.
17 мая 2021 года парламент Кыргызстана принял постановление о введении на объекте временного внешнего управления в связи с "безответственными действиями" Centerra Gold Inc. Это решение парламента основано на выводах государственной комиссии и принятом в начале мая законе, который позволяет правительству брать "Кумтор" под внешнее управление в случае нарушения экологических требований. Более того, суд в Бишкеке обязал разработчика "Кумтора" выплатить государству 3 млрд долларов в качестве компенсации за незаконное складирование отходов производства на ледниках Давыдова и Лысый.
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