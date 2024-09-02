Победитель конкурса "Моя страна - моя Россия" задержан в Уфе

Победителя конкурса "Моя страна - моя Россия" задержали за посты в поддержку Украины. Ему грозит до 7 лет тюрьмы.

Кировский районный суд Уфы отправил на месяц в СИЗО 20-летнего студента Макара Николаева по обвинению в пропаганде терроризма. Решение суда было вынесено 30 августа, но известно о нем стало только в понедельник, 2 сентября. Об этом пишут Telegram-каналы Baza и "Idel.Реалии" со ссылкой на источники. Арест Николаева подтвердили в суде порталу Ufa1.ru .

В 2020 году ученик уфимской гимназии Макар Николаев разработал методику поиска информации для создания всероссийского архива, посвященного истории Великой Отечественной войны. Мальчик хотел восстановить сведения о своем прадеде и в процессе разработал целую систему. Его проект "Методика создания семейного архива" одержал победу на всероссийском конкурсе "Моя страна - моя Россия" - одном из проектов президентской платформы "Россия - страна возможностей".

Позже Макар уехал учиться в Германию. По данным "Idel.Реалии", Николаев в последние годы обучался в университете во Франкфурте-на-Майне. В августе 2024 года он приехал на каникулы в Уфу, где и был задержан.

По версии следствия, находясь за границей, Макар писал комментарии в соцсетях в поддержку Украины и призывал вступать в "Русский добровольческий корпус". Санкция по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные с использованием СМИ либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей) предполагает от пяти до семи лет лишения свободы.