"Бавария" не смогла выйти в полуфинал Лиги Чемпионов

Мюнхенская "Бавария" одержала победу над французским клубом "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) во второй игре четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА. Матч, состоявшийся на парижском стадионе "Парк де Пренс" во вторник, 13 апреля, завершился со счетом 1:0. Единственный гол в ворота соперника на 40-й минуте забил нападающий немцев Эрик Макcим Шупо-Мотинг (Eric Maxim Choupo-Moting).
Однако исход встречи не позволил немецкому клубу выйти в полуфинал турнира. Для этого "Баварии" было необходимо победить с разницей в два мяча. Предыдущая встреча команд, проходившая в Мюнхене, окончилась победой французов со счетом 3:2.
Соперником ПСЖ в полуфинале станет либо британский клуб "Манчестер Сити", либо "Боруссия" (Дортмунд). Второй поединок британцев и немцев в рамках четвертьфинала состоится 14 апреля. В первом матче в гостях "Боруссия" уступила со счетом 1:2.
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