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По всей Германии прошли обыски по делу о финансировании ИГ

Ольга Лебедева
20 мин. назад

В 10 землях ФРГ проведены обыски на более чем 100 объектах. Задержаны семь предполагаемых сборщиков пожертвований "Исламскому государству" в Сирии, почти все из них - граждане Германии.

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Обыски в Германии (фото из архива)
Обыски в Германии (фото из архива)Фото: Christoph Soeder/dpa/picture alliance

В нескольких федеральных землях Германии прошли обыски по делу о международной сети финансирования террористической группировки "Исламское государство" (ИГ). Полицейские рейды ранним утром в среду, 31 мая, проведены на более чем 100 объектах в Берлине, Баварии, Бремене, Баден-Вюртемберге, Гамбурге, Гессене, Рейнланд-Пфальце, Тюрингии, Нижней Саксонии и Северном Рейне - Вестфалии, сообщила Федеральная прокуратура в Карлсруэ.

В операции участвовали более 1000 полицейских, а также сотрудников Федерального и земельных ведомств уголовной полиции.

Задержаны четыре женщины и три мужчины

В результате задержаны семь предполагаемых сторонников и сторонниц ИГ - в Ульме, Бремене, а также в округах Нойвид, Хайнсберг и Рейниш-Бергиш. По данным прокуратуры, они выступали посредниками в передаче пожертвований ИГ. "Собирая пожертвования и направляя их в ИГ, они играли центральную роль в сети финансирования", - заявили в Карсруэ. Почти все задержанные являются гражданами Германии. 31 мая и 1 июня четыре женщины и трое мужчин предстанут перед следственным судьей, который примет решение об их аресте.

По данным Федеральной прокуратуры, с 2020 года две сторонницы ИГ в Сирии вели кампанию по сбору средств для группировки в Telegram. "В сеть были вовлечены финансовые посредники, которые собирали деньги и предоставляли счета и цифровые кассы пожертвований", - указывается в заявлении. Собранные средства переводились членам ИГ в Сирии или посредникам, в общей сложности таким образом было переправлено не менее 65 тысяч евро, которые использовались для укрепления террористической группировки, сообщается далее.

"Деньги использовались в особенности для улучшения ситуации со снабжением находящихся в заключении членов группировкив лагерях Эль-Холь и Родж на севере Сирии", - заявили в Карлсруэ. По данным прокуратуры, в некоторых случаях средства направлялись на финансировании бегства террористов из этих лагерей. По делу проходят ряд других подозреваемых, их обвиняют в передаче пожертвований в пользу "Исламского государства".

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