 По Германии - на велосипеде: cамые популярные маршруты | Информация о Германии и советы туристам | DW | 31.07.2022

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По Германии

По Германии - на велосипеде: cамые популярные маршруты

Представляем рейтинги маршрутов для путешествий по Германии на велосипеде - по количеству поездок и результатам опроса туристов. | 12 фотографий

Дрезден

Полосы от велосипедных фонарей на набережной Эльбы в Дрездене

Общегерманский велосипедный клуб (ADFC) - немецкая общественная организация, в которой состоит около 160 тысяч человек. Каждый год этот клуб проводит исследование, чтобы определить самые популярные многодневные велосипедные маршруты по стране - по количеству поездок и результатам специального опроса.

В 2021 году в Германии было совершено около 3,9 миллиона таких многодневных туров, что примерно на 500 тысяч превышает данные предыдущего года. Однако цифры остаются меньше, чем до начала пандемии: 5,4 миллиона в 2019 году. При этом, по данным ADFC, в Германии значительно увеличилось число однодневных туристических поездок на велосипедах: 41 миллион человек хотя бы один раз совершили такое короткое путешествие в 2021 году, что на 11 миллионов больше, чем в первый год пандемии.

Фишланд-Дарс-Цингст

Велосипедисты на балтийском полуострове Фишланд-Дарс-Цингст

Самые популярные маршруты - по количеству поездок

В 2021 году самыми популярными по количеству туристов оказались многодневные велосипедные маршруты вдоль рек Везер, Эльба и Майн (Weser-Radweg, Elbe-Radweg, Main-Radweg). Далее в эту десятку вошли Балтийский маршрут (Ostseeküsten-Radweg), Рурский маршрут (Ruhrtal-Radweg), Альтмюльтальский маршрут (Altmühltal-Radweg), Дунайский маршрут (Donau-Radweg), Рейнский маршрут (Rhein-Radweg), Мозельский маршрут (Mosel-Radweg) и Маршрут пяти рек (Fünf-Flüsse-Radweg)

За исключением последнего маршрута, все они также вошли и во второй рейтинг, но в другой последовательности. 320-километровый Маршрут пяти рек проложен по Баварии между городами Нюрнберг и Регенсбург и частично проходит вдоль рек Дунай, Альтмюль, Пегниц, Фильс и Наб.

Самые любимые маршруты - по результатам опроса

Более подробно остановимся на втором рейтинге - десятке самых любимых многодневных маршрутов. Участники опроса, в числе прочего, оценивают привлекательность маршрута с точки зрения достопримечательностей, ландшафтов, качества дорожек, наличия специальных указателей и информационных табло, оборудованных мест для отдыха, системы поиска ночлега с местами для парковки велосипедов и так далее.

В 2021 году в этом рейтинге поменялись местами маршруты на первом и втором местах, третье место поделили между собой два маршрута - причем, один из них - новый в этой десятке: Рурский маршрут. Не вошел в десятку Альтмюльтальский маршрут (Altmühltal-Radweg) между баварскими городами Ротенбург-об-дер-Таубер и Регенсбург, в 2020 году занимавший девятую позицию.

Везер

Река Везер в Нижней Саксонии

1. Везерский маршрут

Везерский маршрут (Weser-Radweg). Протяженность: 515 км. Начинается в Нижней Саксонии в городе Ганноверш-Мюнден на месте слияния рек Верра и Фульда, образующих Везер. Ведет до места впадения в Северное море около Бремерхафена и далее доходит до Куксхафена. Достопримечательности и города: архитектурные памятники везерского ренессанса; Гамельн, Бад-Эйнхаузен, Порта-Вестфалика, Минден, Бремен.

Дрезден

Мост "Голубое чудо" через Эльбу в Дрездене

2. Эльбский маршрут

Эльбский маршрут (Elbe-Radweg). Протяженность: 1220 км. Начинается на курорте Шпиндлерув-Млин в Чехии. Заканчивается в немецком городе Куксхафен, где Эльба впадает в Северное море. Достопримечательности и города: Саксонская Швейцария; Дрезден, Мейсен, Торгау, ВиттенбергДессау, Магдебург, Гамбург.

Пассау

Город Пассау в Нижней Баварии

3. Дунайский маршрут

Дунайский маршрут (Donau-Radweg). Протяженность: 2850 км, из них по Германии - около 600 км. Начинается в немецком городе Донауэшинген в земле Баден-Вюртемберг, также проходит по Баварии, заканчивается в дельте Дуная в Румынии. Достопримечательности и города в Германии: замок Зигмаринген, биосферный заповедник Швабский Альб; Донаувёрт, Ингольштадт, Регенсбург, Пассау.

Эссен

Вилла Хюгель в Эссене - бывшая семейная резиденция династии Круппов

3. Рурский маршрут

Рурский маршрут (Ruhrtal-Radweg). Протяженность: 240 км. Начинается около истока реки Рур недалеко от города Винтерберг в Северном Рейне - Вестфалии, заканчивается в этой же немецкой земле - в Дуйсбурге на месте впадения Рура в Рейн. Достопримечательности и города: вилла Хюгель, шахта "Цольферайн"Газгольдер в Оберхаузене, многочисленные другие индустриальные памятники Рурской области; Дортмунд, Бохум, Эссен, Оберхаузен.

Фишланд-Дарс-Цингст

Полуостров Фишланд-Дарс-Цингст

4. Балтийский маршрут

Балтийский маршрут (Ostseeküsten-Radweg), он же - Ганзейский маршрут. Протяженность: 7980 км через девять стран на Балтийском море, по Германии - 1095 км. В Германии маршрут начинается во Фленсбурге на датской границе и ведет до польской границы - курорта Альбек на Узедоме. Достопримечательности и города: памятники Всемирного наследия в Висмаре и ШтральзундеРюген; Киль, Травемюнде, Грайфсвальд.

Франкфурт-на-Майне

Набережная Майна во Франкфурте

5. Майнский маршрут

Майнский маршрут (Main-Radweg). Протяженность: около 600 км. Начинается в баварском Бишофсгрюне около истока реки Вайсер-Майн - правой составляющей Майна. Заканчивается в Майнце, где эта река впадает в Рейн. Достопримечательности и города: памятники Всемирного наследия в БайройтеБамберге и Вюрцбурге; Ашаффенбург, Ханау, Франкфурт-на-Майне.

Мерсбург

Город Мерсбург на Боденском озере

6. Боденский маршрут

Боденский маршрут (Bodensee-Radweg). Протяженность: около 260 км. Проложен вокруг Боденского озера по Германии, Швейцарии и Австрии. Начинается и заканчивается в Констанце. Достопримечательности и города в Германии: памятники Всемирного наследия в Унтерульдингене  и на острове Райхенауцветочный остров Майнау, многочисленные памятники барокко; Линдау, Фридрихсхафен, Мерсбург.

Кохем

Имперский замок в городе Кохем на Мозеле

7. Мозельский маршрут

Мозельский маршрут (Mosel-Radweg). Протяженность: 239 км. Часть международного маршрута Velo Tour Moselle. Начинается на французской границе в коммуне Перль. Заканчивается в Кобленце на месте впадения Мозеля в Рейн. Достопримечательности и города: памятники Всемирного наследия в Трире, винодельческие деревушки, замок в Кохеме; Бернкастель-Кус - родина философа Николая Кузанского, Трабен-Трарбах.

Кёнигсзее

Паломническая церковь святого Варфоломея на озере Кёнигсзее

8. Баварский озерный маршрут

Баварский озерный маршрут (Bodensee-Königssee-Radweg). Протяженность: 418 км. Начинается в Линдау на Боденском озере. Заканчивается в Берхтесгадене на озере Кёнигсзе. Проходит мимо озер вдоль предгорий Альп. Достопримечательности, города и общины: замки Нойшванштайн и Хоэншвангау, церковь Св. Варфоломея на Кёнигсзе, дом-музей Кандинского и Мюнтер в Мурнау; Фюссен, Бернау-ам-Кимзе, Траунштайн.

Кауб

Замки Пфальцграфенштайн и Гутенфельс на Рейне

9. Рейнский маршрут

Рейнский маршрут (Rheinradweg). Протяженность: около 1230 км. Этот трансконтинентальный велосипедный маршрут начинается около истока Рейна в Швейцарии и проходит через несколько европейских государств - Австрию, Германию и Францию - до устья в Нидерландах. Достопримечательности и города в Германии: ШпайерВормс, Карлсруэ, Кобленц, БоннКельн, Дюссельдорф, Ксантен.

Везерский маршрут

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Дунайский маршрут

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Рейнский маршрут

Живописные замки Среднего Рейна

Этот уникальный культурно-исторический ландшафт внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Главные здешние достопримечательности - романтические замки и руины.  

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Архитектор здешнего вокзала в стиле нибелунгов получил орден от Николая II. На карте города есть Кольцо Нибелунгов, улицы Зигфрида, Кримхильды, Хагена и других героев древнего эпоса.  

"Иерусалим на Рейне" стал Всемирным наследием

Памятники еврейской истории в немецких городах на Рейне - Шпайере, Вормсе и Майнце - включены в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Подробности и фоторепортажи.  

Шпайерский собор - самый большой романский храм Европы

В Средние века Шпайерский собор был одним из крупнейших зданий мира. В 1981 году его внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.  

Кельнский собор - храм, который принадлежит сам себе

140 лет назад, 15 октября 1880 года, было официально завершено возведение Кельнского собора. Строительство этого храма продолжалось более шести столетий, включая долгий перерыв.  

Мозельский маршрут

Порта Нигра и другие достопримечательности Трира

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Немецкий "Форт-Нокс" - cекретный бункер стал музеем

В начале ноября в Германии появился новый музей - в бывшем секретном бункере Бундесбанка на Мозеле. В нем хранили резервные деньги на случай нападения со стороны СССР.  

Замок под ноты рислинга

Reichsburg - Имперский замок в Кохеме. Много всего он повидал за свою почти тысячелетнюю историю. Сейчас этот долгожитель взирает на толпы туристов - отечественных, голландских, американских, российских.  

Баварский озерный маршрут

Баварский Ротенбург - заповедник фахверкового Средневековья

Здесь без дополнительных декораций можно снимать фильмы, действие которых происходит в Средние века.  

Нойшванштайн - замок Спящей красавицы

Туристы, до посещения Нойшванштайна уже бывавшие в парижском Диснейленде, приехав в баварские Альпы, сталкиваются с феноменом дежавю.  

Замок Нойшванштайн - воплощенная мечта Людвига II

13 июня 2016 года исполнилось 130 лет со дня смерти баварского короля Людвига II. Во всем мире его имя сейчас ассоциируется с замком Нойшванштайн, который он построил.  

Замок Хоэншвангау - неоготика в баварских Альпах

Есть ли еще в мире деревня, которая может похвастаться сразу двумя королевскими замками? Причем такими, посмотреть на которые каждый день приезжают тысячи туристов со всего мира.  

Боденский маршрут

Остров цветов Майнау - райский сад на Боденском озере

Этот немецкий остров-сад на Боденском озере стал одной из главных достопримечательностей региона, благодаря усилиям шведского правнука российского царя Александра II.  

Базилика Бирнау - жемчужина барокко

Этот паломнический храм расположен в Баден-Вюртемберге на берегу Боденского озера. Полетаем над ним на нашем дроне - #DailyDrone.  

Романские древности немецкого острова Райхенау

Главная достопримечательность - фрески X века в одной из островных церквей.  

Город Линдау на Боденском озере

Ежегодно в гостиницах этого небольшого баварского города останавливается более 250 тысяч туристов. Полетаем над ним на дроне - #DailyDrone.  

Боденское озеро - озеро трех стран

Боденское озеро - третье по площади озеро в Центральной Европе. Оно находится на границе Германии, Австрии и Швейцарии. Полетаем над ним на нашем дроне - #DailyDrone.  

Доисторические свайные жилища - свидетели бронзового века

Десять тысяч лет одной рыбацкой деревушки на Боденском озере.  

Ссылки в интернете

Общегерманский велосипедный клуб

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