По Германии - на велосипеде: cамые популярные маршруты

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Представляем рейтинги маршрутов для путешествий по Германии на велосипеде - по количеству поездок и результатам опроса туристов. | 12 фотографий
Общегерманский велосипедный клуб (ADFC) - немецкая общественная организация, в которой состоит около 160 тысяч человек. Каждый год этот клуб проводит исследование, чтобы определить самые популярные многодневные велосипедные маршруты по стране - по количеству поездок и результатам специального опроса.
В 2021 году в Германии было совершено около 3,9 миллиона таких многодневных туров, что примерно на 500 тысяч превышает данные предыдущего года. Однако цифры остаются меньше, чем до начала пандемии: 5,4 миллиона в 2019 году. При этом, по данным ADFC, в Германии значительно увеличилось число однодневных туристических поездок на велосипедах: 41 миллион человек хотя бы один раз совершили такое короткое путешествие в 2021 году, что на 11 миллионов больше, чем в первый год пандемии.
В 2021 году самыми популярными по количеству туристов оказались многодневные велосипедные маршруты вдоль рек Везер, Эльба и Майн (Weser-Radweg, Elbe-Radweg, Main-Radweg). Далее в эту десятку вошли Балтийский маршрут (Ostseeküsten-Radweg), Рурский маршрут (Ruhrtal-Radweg), Альтмюльтальский маршрут (Altmühltal-Radweg), Дунайский маршрут (Donau-Radweg), Рейнский маршрут (Rhein-Radweg), Мозельский маршрут (Mosel-Radweg) и Маршрут пяти рек (Fünf-Flüsse-Radweg).
За исключением последнего маршрута, все они также вошли и во второй рейтинг, но в другой последовательности. 320-километровый Маршрут пяти рек проложен по Баварии между городами Нюрнберг и Регенсбург и частично проходит вдоль рек Дунай, Альтмюль, Пегниц, Фильс и Наб.
Более подробно остановимся на втором рейтинге - десятке самых любимых многодневных маршрутов. Участники опроса, в числе прочего, оценивают привлекательность маршрута с точки зрения достопримечательностей, ландшафтов, качества дорожек, наличия специальных указателей и информационных табло, оборудованных мест для отдыха, системы поиска ночлега с местами для парковки велосипедов и так далее.
В 2021 году в этом рейтинге поменялись местами маршруты на первом и втором местах, третье место поделили между собой два маршрута - причем, один из них - новый в этой десятке: Рурский маршрут. Не вошел в десятку Альтмюльтальский маршрут (Altmühltal-Radweg) между баварскими городами Ротенбург-об-дер-Таубер и Регенсбург, в 2020 году занимавший девятую позицию.
Везерский маршрут (Weser-Radweg). Протяженность: 515 км. Начинается в Нижней Саксонии в городе Ганноверш-Мюнден на месте слияния рек Верра и Фульда, образующих Везер. Ведет до места впадения в Северное море около Бремерхафена и далее доходит до Куксхафена. Достопримечательности и города: архитектурные памятники везерского ренессанса; Гамельн, Бад-Эйнхаузен, Порта-Вестфалика, Минден, Бремен.
Эльбский маршрут (Elbe-Radweg). Протяженность: 1220 км. Начинается на курорте Шпиндлерув-Млин в Чехии. Заканчивается в немецком городе Куксхафен, где Эльба впадает в Северное море. Достопримечательности и города: Саксонская Швейцария; Дрезден, Мейсен, Торгау, Виттенберг, Дессау, Магдебург, Гамбург.
Дунайский маршрут (Donau-Radweg). Протяженность: 2850 км, из них по Германии - около 600 км. Начинается в немецком городе Донауэшинген в земле Баден-Вюртемберг, также проходит по Баварии, заканчивается в дельте Дуная в Румынии. Достопримечательности и города в Германии: замок Зигмаринген, биосферный заповедник Швабский Альб; Донаувёрт, Ингольштадт, Регенсбург, Пассау.
Рурский маршрут (Ruhrtal-Radweg). Протяженность: 240 км. Начинается около истока реки Рур недалеко от города Винтерберг в Северном Рейне - Вестфалии, заканчивается в этой же немецкой земле - в Дуйсбурге на месте впадения Рура в Рейн. Достопримечательности и города: вилла Хюгель, шахта "Цольферайн", Газгольдер в Оберхаузене, многочисленные другие индустриальные памятники Рурской области; Дортмунд, Бохум, Эссен, Оберхаузен.
Балтийский маршрут (Ostseeküsten-Radweg), он же - Ганзейский маршрут. Протяженность: 7980 км через девять стран на Балтийском море, по Германии - 1095 км. В Германии маршрут начинается во Фленсбурге на датской границе и ведет до польской границы - курорта Альбек на Узедоме. Достопримечательности и города: памятники Всемирного наследия в Висмаре и Штральзунде, Рюген; Киль, Травемюнде, Грайфсвальд.
Майнский маршрут (Main-Radweg). Протяженность: около 600 км. Начинается в баварском Бишофсгрюне около истока реки Вайсер-Майн - правой составляющей Майна. Заканчивается в Майнце, где эта река впадает в Рейн. Достопримечательности и города: памятники Всемирного наследия в Байройте, Бамберге и Вюрцбурге; Ашаффенбург, Ханау, Франкфурт-на-Майне.
Боденский маршрут (Bodensee-Radweg). Протяженность: около 260 км. Проложен вокруг Боденского озера по Германии, Швейцарии и Австрии. Начинается и заканчивается в Констанце. Достопримечательности и города в Германии: памятники Всемирного наследия в Унтерульдингене и на острове Райхенау, цветочный остров Майнау, многочисленные памятники барокко; Линдау, Фридрихсхафен, Мерсбург.
Мозельский маршрут (Mosel-Radweg). Протяженность: 239 км. Часть международного маршрута Velo Tour Moselle. Начинается на французской границе в коммуне Перль. Заканчивается в Кобленце на месте впадения Мозеля в Рейн. Достопримечательности и города: памятники Всемирного наследия в Трире, винодельческие деревушки, замок в Кохеме; Бернкастель-Кус - родина философа Николая Кузанского, Трабен-Трарбах.
Баварский озерный маршрут (Bodensee-Königssee-Radweg). Протяженность: 418 км. Начинается в Линдау на Боденском озере. Заканчивается в Берхтесгадене на озере Кёнигсзе. Проходит мимо озер вдоль предгорий Альп. Достопримечательности, города и общины: замки Нойшванштайн и Хоэншвангау, церковь Св. Варфоломея на Кёнигсзе, дом-музей Кандинского и Мюнтер в Мурнау; Фюссен, Бернау-ам-Кимзе, Траунштайн.
Рейнский маршрут (Rheinradweg). Протяженность: около 1230 км. Этот трансконтинентальный велосипедный маршрут начинается около истока Рейна в Швейцарии и проходит через несколько европейских государств - Австрию, Германию и Францию - до устья в Нидерландах. Достопримечательности и города в Германии: Шпайер, Вормс, Карлсруэ, Кобленц, Бонн, Кельн, Дюссельдорф, Ксантен.
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