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По Донецку нанесен ракетный удар, есть погибшие

Олег Соколенко
11 мая 2024 г.

По Донецку нанесен ракетный удар, в результате погибли три человека и ранены восемь, сообщили местные пророссийские "власти". Они утверждают, что этот удар нанесли украинские военные "американской ракетой HIMARS".

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Набережная в Донецке, май 2015 года
Набережная в Донецке, май 2015 годаФото: DW/I. Kupriyanowa

Три человека погибли и восемь пострадали в результате попадания ракеты в здание ресторана "Парадиз" в Кировском районе Донецка в субботу, 11 мая. Об этом заявил в Telegram пророссийский "глава" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Денис Пушилин. По его словам, погибла сотрудница ресторана и двое мужчин-посетителей, среди пострадавших - 12-летняя девочка.

Глава сепаратистов утверждает, что удар по зданию был нанесен "американской ракетой HIMARS", а еще одна попала в недостроенный дом по соседству с рестораном. В обстреле он обвинил Вооруженные силы Украины.

Российское государственное информагентство РИА "Новости", между тем, написало, что "ВСУ нанесли удар из РСЗО HIMARS по Ленинскому району Донецка, где готовился автопробег" в честь 10-летия "ДНР".

Официальный Киев пока никак не отреагировал на эти обвинения.

Ударе по нефтебазе в "ЛНР"

Ранее 11 мая "власти" самопровозглашенной "Луганской народной республики" сообщили об ударе по нефтебазе в городе Ровеньки Луганской области Украины, который находится под контролем ВС РФ. "Министр здравоохранения" так называемой "ЛНР" Наталия Пащенко заявила, что в результате этой атаки погибли три человека.

По словам "главы ЛНР" Леонида Пасечника, удары были нанесены, предположительно, с помощью "американских тактических ракет ATACMS с кассетными боеприпасами", он также обвинил в обстреле Вооруженные силы Украины.

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