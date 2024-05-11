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При ударе по нефтебазе в Ровеньках минимум трое погибших

Роман Сулима
11 мая 2024 г.

О жертвах вследствие обстрела нефтебазы в Ровеньках сообщили "власти" самопровозглашенной "ЛНР". Утверждается, что атака состоялась с использованием американских тактических ракет ATACMS с кассетными боеприпасами.

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Последствия удара по НПЗ в Рязани (фото из архива: 13 марта)
Фото из архива: последствия удара по НПЗ в Рязани 13 мартаФото: Video Obtained By Reuters/via REUTERS

По уточненным данным российских СМИ со ссылкой на "министра здравоохранения" так называемой "ЛНР" Наталии Пащенко, число жертв в результате атаки на нефтебазу в Ровеньках Луганской области возросло до трех. Также говорится о шести раненых, в том числе одном подростке. Несколькими часами ранее сообщалось об одном погибшем. "Четверо в тяжелом состоянии. Двое в состоянии средней тяжести. У всех минно-взрывные травмы", - приводят слова Пащенко в Telegram-канале "правительства" сепаратистского образования в ночь на субботу, 11 мая.

Ранее ряд Telegram-каналов сообщили об ударе по нефтебазе в Ровеньках. На многочисленных видео база была охвачена крупным пожаром. "Глава ЛНР" Леонид Пасечник сообщил прокремлевским СМИ, что удары были нанесены предположительно с помощью "американских тактических ракет ATACMS с кассетными боеприпасами" и обвинил в обстреле Вооруженные силы Украины.

Глава Луганской областной военной администрации (ОВА) Артем Лысогор сообщил агентству "РБК-Украина", что после удара по нефтебазе во временно захваченном Луганске "у оккупантов появились серьезные проблемы с топливом".

Атаки украинских дронов на НПЗ в России

Атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы усилились с начала весны. В частности, 12 марта произошел пожар на одном из крупнейших в России НПЗ - Нижегородском, а 13 марта БПЛА нанесли удары по Рязанскому нефтезаводу и Новошахтинскому НПЗ под Ростовом-на-Дону. 16 марта беспилотники атаковали два нефтеперерабатывающих завода в Самарской области.

В ночь на 17 марта беспилотники пытались атаковать Славянский нефтеперерабатывающий завод в городе Славянск-на-Кубани. 27 апреля была совершена новая атака на Славянский НПЗ. В ночь на 1 мая, по данным источника "Украинской правды" в Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины, БПЛА поразили НПЗ в Рязанской и Воронежской областях РФ. А в ночь на 9 мая украинские беспилотники атаковали нефтебазу в селе Юровка в 35 км от Анапы.

9 мая беспилотник атаковал нефтехимическое предприятие "Газпром нефтехим Салават" в городе Салават республики Башкортостан. В ночь 10 мая группа дронов атаковала НПЗ в Калужской области. Судя по видео, снятых местными жителями, пожар был значительный.

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