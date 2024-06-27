Пляжи Севастополя не будут закрывать после атаки

"Губернатор" Севастополя назвал закрытие пляжей "трудноисполнимой мерой", посоветовав не посещать пляжи Северной стороны города, на которых нет укрытий и капитальных строений.

В аннексированном Россией украинском городе Севастополе не планируют закрывать пляжи, но от посещения некоторых из них все же рекомендовано воздержаться. Об этом сообщил назначенный РФ "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев по итогам специального заседания в четверг, 27 июня, по теме недавней ракетной атаки ВСУ по городу.

По словам Развожаева, которого цитирует агентство ТАСС, закрытие пляжей - "трудноисполнимая мера". "Пляжи Северной стороны (Севастополя. - Ред.), которые не оборудованы укрытиями, которые не имеют капитальных строений, в настоящее время повышенную опасность представляют. Поэтому время нахождения там, конечно, необходимо минимизировать, а лучше отказаться от посещения на время, пока там не будут установлены защитные конструкции", - сказал Развожаев.

"Губернатор" Севастополя также пообещал доработать систему оповещения населения с учетом того, что город атакуют с помощью баллистических ракет. Если раньше запускаемые ракеты "давали около 20 минут, и люди имели возможность спуститься в укрытия", то в случае с баллистическими ракетами есть "где-то две минуты, чтобы человек занял позицию, позволяющую минимизировать ущерб", отметил он.

Обстрел Севастополя

Севастополь подвергся ракетному удару ВСУ 23 июня около полудня. Минобороны России заявило, что удар был нанесен пятью "поставленными США оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями", четыре из которых удалось сбить ПВО. Обломки ракет упали в том числе на городские пляжи. В результате атаки, по данным российских властей, погибли четыре человека, включая двоих детей, еще более 150 человек пострадали.

Комментируя обстрел Севастополя, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что в Крыму не может быть "никаких пляжей, туристических зон и других фиктивных признаков мирной жизни", поскольку на этой оккупированной территории находятся "сотни военных целей". По его мнению, власти РФ "цинично пытаются маскировать" эти цели собственными "гражданскими оккупантами".