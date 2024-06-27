  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеЕвро-2024 в ГерманииСитуация в Беларуси
КонфликтыУкраина

Пляжи Севастополя не будут закрывать после атаки

Жан Рофе
28 июня 2024 г.

"Губернатор" Севастополя назвал закрытие пляжей "трудноисполнимой мерой", посоветовав не посещать пляжи Северной стороны города, на которых нет укрытий и капитальных строений.

https://p.dw.com/p/4hbxb
Пляж в Севастополе после ракетного удара 23 июня 2024 года
Пляж в Севастополе после ракетного удара 23 июня 2024 годаФото: Sergei Malgavko/TASS/dpa/picture alliance

В аннексированном Россией украинском городе Севастополе не планируют закрывать пляжи, но от посещения некоторых из них все же рекомендовано воздержаться. Об этом сообщил назначенный РФ "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев по итогам специального заседания в четверг, 27 июня, по теме недавней ракетной атаки ВСУ по городу.

По словам Развожаева, которого цитирует агентство ТАСС, закрытие пляжей - "трудноисполнимая мера". "Пляжи Северной стороны (Севастополя. - Ред.), которые не оборудованы укрытиями, которые не имеют капитальных строений, в настоящее время повышенную опасность представляют. Поэтому время нахождения там, конечно, необходимо минимизировать, а лучше отказаться от посещения на время, пока там не будут установлены защитные конструкции", - сказал Развожаев.

"Губернатор" Севастополя также пообещал доработать систему оповещения населения с учетом того, что город атакуют с помощью баллистических ракет. Если раньше запускаемые ракеты "давали около 20 минут, и люди имели возможность спуститься в укрытия", то в случае с баллистическими ракетами есть "где-то две минуты, чтобы человек занял позицию, позволяющую минимизировать ущерб", отметил он.

Обстрел Севастополя

Севастополь подвергся ракетному удару ВСУ 23 июня около полудня. Минобороны России заявило, что удар был нанесен пятью "поставленными США оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями", четыре из которых удалось сбить ПВО. Обломки ракет упали в том числе на городские пляжи. В результате атаки, по данным российских властей, погибли четыре человека, включая двоих детей, еще более 150 человек пострадали.

Комментируя обстрел Севастополя, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что в Крыму не может быть "никаких пляжей, туристических зон и других фиктивных признаков мирной жизни", поскольку на этой оккупированной территории находятся "сотни военных целей". По его мнению, власти РФ "цинично пытаются маскировать" эти цели собственными "гражданскими оккупантами".

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Первоклассники одной из школ во Львове

Здравствуй, школа: как учатся украинские дети в условиях войны

Здравствуй, школа: как учатся украинские дети в условиях войны

В Украине начался новый учебный год - уже второй в условиях полномасштабной войны. Как встретили 1 сентября, и как будут учиться украинские школьники в разных регионах страны? Фотогалерея DW.
Общество1 сентября 2023 г.12 фото
external

Как солдаты военно-морских сил ВСУ проводят учения в заминированных водах и под обстрелами дронов

Как солдаты военно-морских сил ВСУ проводят учения в заминированных водах и под обстрелами дронов

В ходе военных учений солдаты подразделения военно-морских сил украинской армии постоянно находятся в опасности. Их задача - защитить 600-километровую границу с Россией от вражеских атак по воздуху и морю. Однако тренировки сопровождаются прилётами российских дронов, а воды, где проводятся учения - заминированы. О том, как проходят учения на воде и что рассказывают солдаты ВМС - в материале DW.
Общество11 июня 2024 г.04:38 мин.
external

Ударные дроны на передовой под Харьковом - репортаж DW

Ударные дроны на передовой под Харьковом - репортаж DW

В ходе полномасштабной войны в Украине дроны стали одним из самых эффективных видов вооружений. Недорогие беспилотники позволяют уничтожать дорогостоящую технику противника. О том как они применяются на передовой под Харьковом – в репортаже DW.
Политика1 июня 2024 г.03:40 мин.
Показать еще