Писториус предложил ввести 6-месячную службу в армии ФРГ

Борис Писториус намерен ввести в ФРГ воинский учет, срочную шестимесячную службу и набрать 200 тысяч резервистов. Воинскую обязанность предложили распространить и на женщин.

Министр обороны Германии Борис Писториус (Boris Pistorius) намерен значительно расширить личный состав бундесвера с помощью новой модели военной службы в ФРГ. Свои планы глава Минобороны представил в комитете бундестага по обороне в среду, 12 июня.

В частности, он предложил ввести действительную срочную военную службу сроком на шесть месяцев с возможностью ее добровольного продления, сообщает агентство AFP со ссылкой на комитет бундестага по обороне.

Согласно этой информации, министр также планирует восстановить постановку на воинский учет пригодных к военной службе. Кроме того, предлагается рассылать 18-летним юношам и девушкам анкеты, чтобы выяснить, готовы ли они к военной службе. Ожидается, что такие анкеты будут разосланы 400 000 человек, после чего 40 тысяч из них будут вызваны на сборы, пишет Tagesschau. В случае вызова они будут обязаны явиться на военные сборы по первому требованию.

Цель этих шагов - "рост и укрепление резерва для общей обороны", цитирует министра AFP. Долгосрочная цель состоит в том, чтобы увеличить состав бундесвера до 460 000 солдат: из них 203 000 будут числиться в действующей армии, а остальные - в резерве. Для достижения этой цели пока не хватает 200 тысяч резервистов, отметил министр. Сейчас в бундесвере служит около 181 000 солдат. По словам Писториуса, расходы на содержание 5000 призывников могут составить 1,4 миллиарда евро.

Дискуссия о введении в ФРГ воинской обязанности для женщин

Вопрос о том, должна ли воинская обязанность распространиться и на женщин, вызвал оживленную дискуссию в комитете по обороне, пишет AFP. Так, входящая в правящую коалицию партия СвДП выступила за равный подход к мужчинам и женщинам в этом вопросе. В случае введения обязательной военной службы она должна была бы распространиться на все гендеры - "иначе справедливость не будет достигнута", заявили представители партии. Требование поддержали и политики из блока ХДС/ХСС.

Однако для этого придется изменить Конституцию Германии: статья 12а Основного закона пока разрешает служить в вооруженных силах, Федеральной пограничной службе или в объединениях гражданской обороны только мужчинам.

В Германии нет обязательной службы в армии

Обязательная срочная воинская служба была отменена в Германии 13 лет назад, в 2011 году - спустя 55 лет после ее введения. Министр обороны ФРГ Борис Писториус вскоре после вступления в должность назвал это решение ошибкой, которую невозможно быстро исправить.

В начале июня, отвечая на вопросы депутатов в бундестаге, Писториус, в частности, заявил: "Мы не имеем права пренебрегать нашей обороной. Путинская военная экономика работает над подготовкой к следующему конфликту. К 2029 году мы должны быть готовы к обороне и принять меры к сдерживанию, чтобы предотвратить самое ужасное".