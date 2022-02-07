Китайская теннисистка Пэн вновь отреклась от обвинений в сексуальном насилии

Китайская теннисистка Пэн Шуай, бывшая первая ракетка мира в парном разряде, которая в ноябре 2021 года обвинила в сексуальных домогательствах бывшего первого вице-премьера КНР Чжана Гаоли и после этого три недели не появлялась на публике, дала первое с того времени интервью западному изданию. В беседе с французским журналом L'Équipe, опубликованной в понедельник, 7 февраля, она повторно отреклась от всех выдвинутых ею ранее обвинений и заявила, что сама удалила их из записей в своем аккаунте в китайской соцсети Weibo.

В прошлом году история Пэн Шуай вызвала большой международный резонанс.

2 ноября 2021 года звезда китайского тенниса опубликовала в соцсети Weibo пост с обвинениями в сексуальных домогательствах в адрес Чжана Гаоли, который с 2013 по 2018 годы занимал должность первого вице-премьера КНР. Вскоре сообщение было удалено, а теннисистка перестала выходить на связь.

В связи с исчезновением спортсменки Евросоюз, ООН, Соединенные Штаты и Великобритания призвали власти Китая предоставить информацию о том, где находится Пэн Шуай и каково ее состояние.

Ужин Пэн с Томасом Бахом

В интервью L'Équipe Пэн подчеркнула, что "никогда не исчезала". По ее словам, ее друзья и члены МОК посылали ей в то время столько сообщений, что она просто не смогла на них ответить.

По словам Пэн, 5 февраля она встретилась за ужином с главой МОК Томасом Бахом (Thomas Bach). Теннисистка указала, что у нее и Баха состоялась "очень приятная беседа", во время которой он спросил ее, собирается ли она снова принимать участие в соревнованиях. Однако она приняла решение уйти из теннисного спорта, сказала Пэн.

Во время интервью с французским журналом Пэн сопровождал глава штаба Китайского олимпийского комитета Ван Кан.

Интервью Пэн сингапурскому изданию "Ляньхэ цзабао"

19 декабря 2021 года Пэн дала видеоинтервью выходящей на китайском языке сингапурской газете "Ляньхэ цзабао", в котором заявила: "Я никогда не говорила и не писала ничего, где я бы кого-либо обвиняла в сексуальных домогательствах".

На вопрос, следили ли за ней после появления сообщений об обвинениях, Пэн ответила, что она "всегда была совершенно свободна".

Реагируя на появление видеозаписи Пэн Шуай, Женская теннисная ассоциация (WTA) заявила, что продолжает призывать к "полному, справедливому и прозрачному" расследованию. Ранее, в начале декабря, из-за обеспокоенности по поводу безопасности китайской теннисистки WTA объявила, что приостанавливает проведение на территории Китая любых соревнований под своей эгидой.

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