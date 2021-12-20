Китайская теннисистка Пэн Шуай отказалась от обвинений в сексуальном насилии

В своем первом публичном заявлении после исчезновения звезда китайского тенниса Пэн Шуай опровергла обвинения в сексуальных домогательствах, которые она выдвинула ранее в адрес бывшего первого вице-премьера КНР Чжана Гаоли. "Я никогда ничего не говорила и не писала, где я бы кого-либо обвиняла в сексуальных домогательствах", - заявила 35-летняя спортсменка 19 декабря в видеоинтервью сингапурской китайскоязычной газете "Ляньхэ цзаобао".

На видео, снятом на мобильный телефон, видно, что интервью было взято у Пэн в Шанхае, где проходили соревнования по лыжному кроссу. Во время беседы с журналисткой она часто выглядит рассеянной и неуверенной; согласно переводу "Ляньхэ цзаобао", не раз произносит такие фразы, как: "Подождите, какой был вопрос? Извините, я не поняла".

На вопрос, следили ли за ней после появления сообщений об обвинениях, Пэн ответила, что она "всегда была совершенно свободна".

"Личное дело" и "недоразумения"

Пэн Шуай назвала свое впоследствии удаленное сообщение в соцсети Weibo, в котором и прозвучали обвинения, "личным делом", вокруг которого возникло "много недоразумений". Как указывает информагентство AFP, в течение многих лет с перерывами Пэн и Чжан находились в тайных отношениях. В записи в Weibo указывалось, что сексуальное насилие со стороны политика имело место в самом начале этих отношений, которые спортсменка прервала незадолго до публикации.

Реагируя на появление видеозаписи Пэн Шуай, Женская теннисная ассоциация (WTA) заявила, что продолжает призывать к "полному, справедливому и прозрачному" расследованию. Запись "не облегчила и не разрешила существенные опасения WTA по поводу ее благополучия и возможности общаться без цензуры или принуждения", указывается в заявлении ассоциации. Из-за обеспокоенности по поводу безопасности китайской теннисистки в начале декабря WTA объявила, что приостанавливает проведение на территории Китая любых соревнований под ее эгидой.

Исчезновение теннисистки после поста в соцсети

Бывшая первая ракетка мира в парном разряде Пэн Шуай не появлялась на публике более двух недель после того, как 2 ноября опубликовала в своем аккаунте в китайской соцсети Weibo пост с обвинениями в сексуальных домогательствах в адрес Чжана Гаоли, который с 2013 по 2018 годы занимал должность первого вице-премьера КНР. Вскоре сообщение было удалено, а теннисистка перестала выходить на связь.

Европейский Союз, ООН, Соединенные Штаты и Великобритания призвали власти Китая предоставить информацию о том, где находится Пэн Шуай и каково ее состояние.

21 ноября главный редактор государственной газеты КНР Global Times сообщил в своем микроблоге Twitter, что Пэн Шуай появилась на публике. К своему посту он прикрепил видеозапись, на которой Пэн Шуай в качестве гостя принимает участие в турнире в Пекине. В тот же день в пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК) сообщили, что президент МОК Томас Бах (Thomas Bach) провел 30-минутный видеоразговор с теннисисткой, чтобы убедиться, что она находится в безопасности.

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