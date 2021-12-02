 WTA приостанавливает все турниры в Китае из-за ситуации с Пэн Шуай | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 02.12.2021

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Мир

WTA приостанавливает все турниры в Китае из-за ситуации с Пэн Шуай

Глава WTA очень обеспокоен рисками, с которыми могут столкнуться игроки и сотрудники ассоциации в Китае. Он не исключил, что на теннисистку оказывают давление после выдвинутых ею обвинений в сексуальном насилии.

Китайская теннисистка Пэн Шуай (фото из архива)

Пэн Шуай

Женская теннисная ассоциация (WTA) приостанавливает проведение на территории Китая любых соревнований под ее эгидой из-за обеспокоенности по поводу безопасности китайской теннисистки Пэн Шуай. Об этом говорится в заявлении главы ассоциации Стива Саймона, опубликованном на сайте WTA в среду, 1 декабря.

"При полной поддержке совета директоров WTA я объявляю о немедленной приостановке всех турниров WTA в Китае, включая Гонконг", - заявил Саймон. Он отметил, что не понимает, как может просить спортсменок соревноваться в Китае, когда "Пэн Шуай не разрешают свободно общаться и, по-видимому, на нее оказывают давление, чтобы она опровергла ее заявление о сексуальном насилии".

"Учитывая текущее положение дел, я также очень обеспокоен рисками, с которыми могут столкнуться все наши игроки и сотрудники, если мы проведем соревнования в Китае в 2022 году", - добавил глава WTA.

Исчезновение теннисистки после поста в соцсети

35-летняя Пэн Шуай, бывшая первая ракетка мира в парном разряде, пропала из публичного пространства после резонансного заявления в китайской соцсети Weibo. 2 ноября она опубликовала в своем аккаунте пост с обвинениями в сексуальных домогательствах в адрес Чжана Гаоли, который с 2013 по 2018 годы занимал должность первого вице-премьера КНР. Вскоре сообщение было удалено, а теннисистка перестала выходить на связь.

Европейский Союз, ООН, Соединенные Штаты и Великобритания призвали власти Китая предоставить информацию о том, где находится Пэн Шуай и каково ее состояние.

21 ноября главный редактор государственной газеты КНР Global Times сообщил в своем микроблоге Twitter, что Пэн Шуай появилась на публике. К своему посту он прикрепил видеозапись, на которой Пэн Шуай в качестве гостя принимает участие в турнире в Пекине. В тот же день в пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК) сообщили, что президент МОК Томас Бах (Thomas Bach) провел 30-минутный видеоразговор с теннисисткой, чтобы убедиться, что девушка находится в безопасности.

"Хотя мы теперь знаем, где находится Пэн Шуай, у меня серьезные сомнения в том, что она свободна, находится в безопасности и не подвергается цензуре, принуждению и запугиванию", - говорится в заявлении главы WTA.

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    Автор: Илья Коваль


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