Президент МОК созвонился с пропавшей китайской теннисисткой Пэн Шуай

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах (Thomas Bach) провел 30-минутный видеоразговор с китайской теннисисткой Пэн Шуай, чтобы убедиться, что девушка находится в безопасности, сообщили в воскресенье, 21 ноября, в пресс-службе комитета.

В разговоре со спортсменкой, о состоянии которой обеспокоились в МОК после ее резонансного поста в соцсети и исчезновения, также приняли участие председатель комиссии спортсменов МОК Эмма Терхо и член комитета от Китая Ли Линвэй.

Теннисистка поблагодарила представителей комитета за их заботу, сказала, что с ней все в порядке, но попросила уважать ее частную жизнь, говорится в сообщении комитета. Спортсменка также отметила, что хотела бы и дальше заниматься теннисом.

По словам Терхо, Пэн Шуай выглядела расслабленной и согласилась поддерживать с ней связь. Президент МОКпригласил спортсменку на обед в январе, когда он прилетит в Пекин, и она с радостью согласилась, отмечается в сообщении.

Призывы западных стран к властям КНР

21 ноября, в воскресенье, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан пригрозил властям КНР дипломатическими последствиями в том случае, если руководство Китая не позволит Пэн Шуай высказаться и подтвердить, что она находится в безопасности. "В этой ситуации я жду только одного: чтобы Пэн Шуай высказалась", - подчеркнул глава французского МИД.

Ранее с призывом предоставить доказательства, что спортсменка находится в безопасности к китайским властям обратились Великобритания, США и ООН. "Мы крайне обеспокоены явным исчезновением Пэн Шуай и внимательно следим за ситуацией", - заявил представитель британского МИД 20 ноября.

Обеспокоенность также выразила Комиссия спортсменов Международного олимпийского комитета.

Исчезновение спортсменки после поста в соцсети

35-летняя Пэн Шуай, бывшая первая ракетка мира в парном разряде, пропала из публичного пространства после резонансного заявления в китайской соцсети Weibo. 2 ноября она опубликовала в своем аккаунте пост с обвинениями в сексуальных домогательствах в адрес китайского политика Китая Чжана Гаоли, который с 2013 по 2018 год занимал пост первого вице-премьера КНР. Вскоре сообщение было удалено, а теннисистка перестала выходить на связь.

После серии заявлений международных организаций и руководства западных стран китайские государственные СМИ опубликовали серию видео с участием спортсменки.

В частности, 21 ноября главный редактор государственной газеты Китая Global Times сообщил у себя в Twitter, что Пэн Шуай появилась на публике. К своему посту он прикрепил видеозапись, на которой Пэн Шуай в качестве гостя принимает участие в турнире в Пекине.

17 ноября китайский государственный телеканал CGTN обнародовал электронное письмо, в котором автор, представившийся Пэн Шуай, отказывается от ранее высказанных спортсменкой обвинений и утверждает, что "не пропала" и "находится в безопасности".

Однако эти материалы не убедили спортивную общественность в том, что теннисистке действительно ничего не угрожает, и что она добровольно отказалась от своих обвинений.

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