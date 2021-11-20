 Великобритания и США рассматривают возможность бойкота Олимпиады в КНР | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 20.11.2021

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Мир

Великобритания и США рассматривают возможность бойкота Олимпиады в КНР

Речь идет о дипломатическом бойкоте Олимпиады 2022 года в Пекине, когда спортсмены поедут на игры, а официальные представители стран - нет. В качестве причины США и Британия называют нарушения прав человека в КНР.

Japan | Olympische Sommerspiele Tokio 2020

В британском правительстве обсуждается возможность дипломатического бойкота зимней Олимпиады 2022 года в Китае. Об этом сообщило в субботу, 20 ноября, издание The Times.

По данным издания, в правительстве рассматриваются разные варианты, но премьер-министр Великобритании Борис Джонсон склоняется к объявлению соревнованиям дипломатического бойкота. Это значит, что на игры в КНР могут отправиться спортсмены британской сборной, но не поедет ни один представитель властей Великобритании.

Наибольшую категоричность проявляет в этом вопросе глава британского МИДа Лиз Трасс: министр обвиняет китайские власти в "геноциде населения", подразумевая жестокие преследования в республике представителей народа уйгуров.

Позиция США

В четверг, 18 ноября, о возможном введении дипломатического бойкота по отношению к зимним Олимпийским играм в Пекине в знак протеста против нарушений прав человека журналистам рассказал президент США Джо Байден.

"Мы рассматриваем такой вариант", - подчеркнул Байден на брифинге в Белом доме, отвечая на соответствующий вопрос. Подразумевается, что американские спортсмены будут допущены к участию в играх.

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя заявление Байдена, заявил, что “политизация спорта идет вразрез с олимпийским духом и вредит интересам спортсменов из всех стран”.

Напряжение между Пекином и Вашингтоном

Отношения между США и Китаем в последнее время обострились из-за Тайваня. Китай считает Тайвань мятежной провинцией, которая в случае необходимости должна быть воссоединена с КНР военным путем. Власти США, в свою очередь,  до недавнего времени выражали активную поддержку администрации в Тайбэе. Однако 16 ноября президент Джо Байден на переговорах с китайским лидером Си Цзиньпином объявил, что  Вашингтон привержен политике "одного Китая"  и выступает против независимости Тайваня.

Кроме того, напряженность в отношениях между США и КНР растет из-за торговых споров, ситуации с правами человека в Китае и отношения Пекина к Гонконгу.

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    Автор: Беттина Бауман, Марина Борисова


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