Пиво на свежем воздухе
Пивные сады в Германии - от Баварии до Бранденбурга.
Пивной сад "Особый подвал" (Spezial-Keller) в баварском Бамберге
Пивоварня "Баварский вокзал" (Bayerischer Bahnhof) в саксонском Лейпциге, при которой работает свой пивной сад
Пивной сад на берегу Боденского озера в Маркдорфе (Баден-Вюртемберг)
Пивной сад на Рыночной площади в Ладенбурге (Баден-Вюртемберг)
Пивной сад подворья "Хамме Хютте" (Hamme Hütte) в нижнесаксонской общине Ворпсведе
Пивной сад около Китайской башни (Biergarten Chinesischer Turm) в Английском саду в Мюнхене
Участницы традиционного "Поварского бала" (Kocherlball) бала в Английском саду в Мюнхене
"Поварской бал" проводится там, где в Мюнхене в пивном саду собирались на танцы горничные, повара, гувернантки, посыльные и другие слуги
Пивной сад при "Мюнхенском доме" (Münchener Haus) на самой высокой горе Германии - Цугшпитце
Пивной сад на берегу водохранилища Бальденайзе (Baldeneysee) в Эссене (Северный - Рейн Вестфалия)