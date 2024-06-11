Писториус пообещал новые поставки оружия Украине

Украина получит 100 дополнительных ракет для ЗРК Patriot, а также снайперские винтовки и средства защиты от танков и дронов, заявил глава Минобороны ФРГ на встрече с Владимиром Зеленским.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius) и президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 11 июня, посетили военный полигон в федеральной земле Мекленбург - Передняя Померания, где украинских военных обучают работе с зенитно-ракетными комплексами Patriot. Во время совместного визита глава Минобороны Германии пообещал дальнейшие поставки оружия Киеву.

Так, в рамках немецкой инициативы совместно с Данией, Нидерландами и Норвегией Украине передадут дополнительные 100 управляемых ракет для систем ПВО Patriot. 32 таких ракеты уже были доставлены, еще 68 передадут в ближайшие недели.

Кроме того, Писториус заявил, что Германия поставит Украине стрелковое оружие, включая снайперские винтовки. "Мы обеспечим это в ближайшее время", - сказал министр. Новая помощь также будет включать поддержку противотанковых средств, комплектующие к артиллерийским боеприпасам и средства защиты от дронов.

Министр обороны ФРГ также напомнил о новом пакете военной помощи Киеву на общую сумму 500 млн евро, о котором было объявлено в конце мая. Помимо прочего, Германия передаст Украине, защищающейся от российского вторжения, колесные гаубицы, 350 беспилотников для разведки и ведения боевых действий, большое количество ракет для систем ПВО Iris-T и 1 млн патронов для стрелкового оружия. С 2025 года также начнется поставка 18 новейших самоходных гаубиц RCH-155. Кроме того, ФРГ профинансирует курсы подготовки для украинских техников.