Писателя Глуховского заочно приговорили к 8 годам колонии

Басманный суд Москвы заочно назначил восемь лет колонии общего режима писателю Дмитрию Глуховскому по уголовному делу о "фейках" про ВС РФ.

Басманный районный суд Москвы заочно назначил восемь лет колонии общего режима писателю Дмитрию Глуховскому по уголовному делу о распространении "фейков" про ВС РФ. Об этом в понедельник, 7 августа, передает корреспондент "Медиазоны" из зала суда.

Писателю также в течение четырех лет запрещено "заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов".

Глуховского сочли виновным по пунктам обвинения о распространении "фейков" по мотивам политической ненависти и с "искусственным созданием доказательств". Гособвинение запрашивало для писателя девять лет лишения свободы.

"Война против России"

Дело завели из-за постов автора в Instagram и Telegram. Речь идет, в частности, о записи "ВОЙНА ПРОТИВ РОССИИ" от 6 апреля 2022 года.

"Из-за войны с Украиной Россия оказывается в изоляции от западной цивилизации, от ее технологий и культуры, информации и рынков, науки и финансов. Это еще и война против всех тех в России, кто хотел для нашей страны развития, кто желал ей стать нормальным государством в едином современном мире, кто лелеял какие-то мечты о будущем, - написал Глуховский. - Прежде всего - против молодых. Их запирают в путинском безвременье".

Признан властями РФ "иноагентом"

Министерство внутренних дел России объявило Глуховского в розыск. В октябре 2022 года Минюст РФ признал его "иноагентом". По данным СМИ, у писателя есть гражданство Израиля. Он автор постапокалиптических романов "Метро 2033", "Метро 2034" и "Пост", романов-антиутопий "Метро 2035" и "Будущее", реалистического романа "Текст" и мистического - "Сумерки". Экранизация романа "Текст" в 2021 году принесла писателю премию Российской академии кинематографических искусств "Ника" за лучшую сценарную работу.

Ранее в интервью DW писатель, в частности, говорил: "Российский режим озабочен, в первую очередь, задачей своей выживаемости, и так как улучшить уровень жизни населения он не может, то нас будут отсекать от источников информации о том, что можно жить по-другому".

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