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Профсоюзный значок Vereinigung Cockpit с надписью "забастовка"
Фото: Uwe Anspach/dpa/picture alliance
ПолитикаГермания

Пилоты Lufthansa объявили однодневную забастовку

Сергей Ромашенко
22 мин. назад

Назначенная на 2 сентября стачка приведет к отмене всех рейсов Lufthansa из Германии. Пилоты добиваются крупного повышения зарплаты и привязки жалованья к инфляции.

https://www.dw.com/ru/piloty-lufthansa-obavili-odnodnevnuu-zabastovku/a-62990185

Пилоты германской авиаконцерна Lufthansa назначили на 2 сентября однодневную забастовку. Стачка приведет к отмене всех рейсов из Германии, осуществляемых авиакомпаниями Lufthansa и Lufthansa Cargo, сообщило профсоюзное объединение пилотов Vereinigung Cockpit (VC) во Франкфурте-на-Майне в четверг, 1 сентября.

Руководство профсоюза объяснило забастовку отсутствием прогресса на переговорах по тарифному соглашению и нежеланием дирекции идти навстречу. "Для предотвращения забастовки Lufthansa должна сделать гораздо лучшее предложение", - заявили в VC. Профсоюзы добиваются для 5 тысяч капитанов и первых пилотов повышения зарплаты на 5,5 процента уже в текущем году и автоматической привязки жалованья к инфляции.

В Lufthansa назвали эти требования непомерными, указав, что в случае их выполнения расходы компании по зарплате и содержанию персонала в ближайшие два года вырастут более чем на 40 процентов или на 900 млн евро, что, как было подчеркнуто, абсолютно неприемлемо. Дирекция указала, что предложила профсоюзу хороший и социально сбалансированный пакет и призвала профсоюзное руководство вернуться к столу переговоров.

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