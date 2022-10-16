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Аннулированные авиа рейсы из-за забастовки
В аэропорту Кельна (фото из архива)Фото: Thomas Banneyer/dpa/picture-alliance
Экономика и бизнесГермания

Пилоты Eurowings объявили трехдневную забастовку

Сергей Ромашенко
57 мин. назад

Из-за стачки в Германии будет аннулирован почти каждый второй авиарейс авиакомпании. Пилоты требуют улучшения условий труда, однако в дирекции заявляют, что пилотам и так уже предложено все возможное.

https://www.dw.com/ru/piloty-eurowings-obavili-trehdnevnuu-zabastovku/a-63455839

Пилоты авиакомпании Eurowings объявили трехдневную забастовку, которая начнется с 00.00 часов 17 октября и продлится до конца 19 октября. Из почти 400 рейсов, запланированных на понедельник, будут отменены около 170, сообщил представитель "дочки" авиаконцерна Lufthansa в воскресенье, 16 октября. Ожидается, что из-за стачки пострадают десятки тысяч пассажиров.

В то же время компании Eurowings Europe, а также Eurowings Discover, которые оперируют из Франкфурта-на-Майне и Мюнхена, забастовкой не затронуты и будут работать с полной загрузкой. Администрация Eurowings ожидает отмены почти половины авиарейсов и 18 - 19 октября. В то же время в дирекции отметили, что авиакомпания заранее заручилась широкой поддержкой у группы Lufthansa и других партнеров и ожидает, что многие пилоты Eurowings все же выйдут на работу, несмотря на объявленную забастовку

Профсоюз пилотов Vereinigung Cockpit (VC) заявил, что стачка объявлена из-за неприемлемости предложения работодателя по условиям труда. VC добивается для пилотов более продолжительного отдыха и более коротких смен, ссылаясь перегрузку персонала. В то же время Eurowings обвиняет профсоюз в невыполнимых требованиях, предупреждая, что действия VC вынуждают компанию к сокращению количества рейсов и создают угрозу для рабочих мест.

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