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Очередь перед стойкой регистрации Eurowings
Очередь перед стойкой регистрации Eurowings Фото: David Young/dpa/picture alliance
ОбществоГермания

Пилоты авиакомпании Eurowings начали забастовку

Анна Неверова
1 ч. назад

Стачку пилоты объявили после неудачных переговоров профсоюза с работодателем по тарифному соглашению. В Eurowings прогнозируют отмену половины рейсов 6 октября.

https://www.dw.com/ru/piloty-aviakompanii-eurowings-nacali-odnodnevnuu-zabastovku/a-63350151

В четверг, 6 октября, пилоты немецкой авиакомпании Eurowings объявили однодневную забастовку. Как сообщает агентство dpa, перевозчик прогнозирует, что по этой причине будет отменено около половины рейсов. Компания выполняет в среднем около 500 полетов в день и перевозит от 50 000 до 70 000 пассажиров в города Германии и других стран Европы.

Пилотов призвал объявить забастовку профсоюз Vereinigung Cockpit (VC). С таким предложением к сотрудникам Eurowings, которая является дочерней компании Lufthansa, организация обратилась после неудачных переговоров с работодателем по тарифному соглашению, регулирующему условия труда.

Профсоюз требовал улучшить рабочие условия для пилотов, выдвигая в качестве основного требования разгрузку сотрудников, например, за счет уменьшения полетного времени. Вместе с тем компания Eurowings раскритиковала забастовку, посчитав такие действия чрезмерными и безответственными.

Забастовка пилотов Lufthansa в сентябре

В начале сентября однодневную забастовку провели пилоты авиакомпании Lufthansa. Она затронула около 130 тысяч пассажиров как на внутренних, так и международных направлениях.

Так же, как и в случае с Eurowings, забастовка была объявлена из-за отсутствия прогресса на переговорах по тарифному соглашению. Профсоюз добивался для пяти тысяч капитанов и первых пилотов повышения зарплаты на 5,5 процента уже в текущем году и автоматической привязки жалованья к инфляции.

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