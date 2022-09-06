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Самолеты Lufthansa в аэропорту Франкфурта-на-Майне, 2 сентября 2022 года
Самолеты Lufthansa в аэропорту Франкфурта-на-МайнеФото: Michael Probst/AP/picture alliance
Экономика и бизнесГермания

Пилоты Lufthansa готовятся к новой забастовке

Жан Рофе
41 мин. назад

Для предотвращения двухдневной забастовки, намеченной на 7 сентября, Lufthansa должна сделать "серьезное предложение", заявил профсоюз Vereinigung Cockpit.

https://www.dw.com/ru/piloty-lufthansa-gotovatsa-k-novoj-zabastovke/a-63026767

Пилоты германской авиакомпании Lufthansa намерены провести еще одну забастовку из-за отсутствия прогресса на переговорах об улучшении условий труда и повышении зарплат. "Несмотря на заявления об обратном, Lufthansa пока не обратилась к нам и не представила нового предложения", - сообщило в ночь на вторник, 6 сентября, профсоюзное объединение пилотов Vereinigung Cockpit (VC) во Франкфурте-на-Майне.

По словам представителя VC, во вторник состоится еще один раунд переговоров. Lufthansa может предотвратить двухдневную забастовку, которая должна начаться в среду, если сделает "серьезное предложение", отметил он.

Забастовка 2 сентября привела к отмене 800 рейсов Lufthansa

В прошлую пятницу, 2 сентября, пилоты Lufthansa уже устраивали однодневную забастовку, которая привела к отмене более 800 рейсов из Германии, из-за чего пострадали около 130 тысяч пассажиров. По данным Lufthansa, в результате акции компания понесла ущерб в 32 миллиона евро.

Профсоюзы добиваются для 5 тысяч капитанов и первых пилотов повышения зарплаты на 5,5 процента уже в текущем году и автоматической ее привязки к инфляции. В Lufthansa назвали эти требования непомерными, указав, что в случае их выполнения расходы компании по зарплате и содержанию персонала в ближайшие два года вырастут более чем на 40 процентов или на 900 млн евро. Это, как было подчеркнуто, абсолютно неприемлемо.

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