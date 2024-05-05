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Пхеньян заявил о провале контроля санкций ООН после вето РФ

Евгений Жуков
5 мая 2024 г.

После российского вето в Совбезе ООН на резолюцию о продлении работы группы по контролю за соблюдением санкций против КНДР Пхеньян уверен, что все подобные усилия Запада провалятся.

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Репортаж о ракетном пуске КНДР в Сеуле (январь 2024 года)
Репортаж о ракетном пуске КНДР в Сеуле (январь 2024 года)Фото: JUNG YEON-JE/AFP

Северная Корея считает обреченными на провал любые попытки создать новую группу экспертов для контроля за соблюдением санкций против Пхеньяна. "Враждебные силы могут создать в будущем вторую и третью группу экспертов, но все они со временем самоуничтожатся", - говорится в заявлении постпреда КНДР в ООН Ким Сона, распространенном в воскресенье, 5 мая, государственным информационным агентством ЦТАК на английском языке.

В конце марта Россия наложила в Совете Безопасности ООН вето на проект резолюции по продлению мандата группы экспертов, следящих за соблюдением санкций против КНДР. Роспуск мониторинговой группы после вето Москвы в Совбезе Ким назвал "приговором истории незаконной, интриганской организации, которая хочет уничтожить право суверенного государства на существование".

США ищут "творческие" пути для контроля за санкциями

В ходе визита в Сеул в апреле постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила о важности обеспечить соблюдение санкций против Северной Кореи и продолжить работу экспертной группы. Она заверила, что Вашингтон совместно с Южной Кореей, Японией и другими странами будет изучать "творческие и нестандартные пути" для обеспечения постоянного контроля за выполнением санкций, даже за пределами системы Организации Объединенных Наций.

В связи с ракетной и ядерной программой КНДР ООН ввела против нее бессрочные санкции, в последний раз они были ужесточены в 2016 и 2017 годах. С 2019 года Россия и Китай, обладающие правом вето как постоянные члены Совета Безопасности ООН, настаивают на ограничении санкций по времени.

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