Пхеньян заявил о провале контроля санкций ООН после вето РФ

После российского вето в Совбезе ООН на резолюцию о продлении работы группы по контролю за соблюдением санкций против КНДР Пхеньян уверен, что все подобные усилия Запада провалятся.

Северная Корея считает обреченными на провал любые попытки создать новую группу экспертов для контроля за соблюдением санкций против Пхеньяна. "Враждебные силы могут создать в будущем вторую и третью группу экспертов, но все они со временем самоуничтожатся", - говорится в заявлении постпреда КНДР в ООН Ким Сона, распространенном в воскресенье, 5 мая, государственным информационным агентством ЦТАК на английском языке.

В конце марта Россия наложила в Совете Безопасности ООН вето на проект резолюции по продлению мандата группы экспертов, следящих за соблюдением санкций против КНДР. Роспуск мониторинговой группы после вето Москвы в Совбезе Ким назвал "приговором истории незаконной, интриганской организации, которая хочет уничтожить право суверенного государства на существование".

США ищут "творческие" пути для контроля за санкциями

В ходе визита в Сеул в апреле постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила о важности обеспечить соблюдение санкций против Северной Кореи и продолжить работу экспертной группы. Она заверила, что Вашингтон совместно с Южной Кореей, Японией и другими странами будет изучать "творческие и нестандартные пути" для обеспечения постоянного контроля за выполнением санкций, даже за пределами системы Организации Объединенных Наций.

В связи с ракетной и ядерной программой КНДР ООН ввела против нее бессрочные санкции, в последний раз они были ужесточены в 2016 и 2017 годах. С 2019 года Россия и Китай, обладающие правом вето как постоянные члены Совета Безопасности ООН, настаивают на ограничении санкций по времени.