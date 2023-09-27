Пхеньян вернул США бежавшего в КНДР американского солдата

Американский солдат признался в незаконном проникновении в КНДР, пишут северокорейские госСМИ. По данным AP, рядовой Трэвис К. был передан представителям США на территории Китая.

Власти Северной Кореи выслали из страны военнослужащего США, рядового Трэвиса К. Расследование в отношении солдата завершено, он признался, что незаконно проник на северокорейскую территорию, сообщают государственные СМИ КНДР в среду, 27 сентября.

Трэвиса К. уже передали представителям Соединенных Штатов, находящимся на территории Китая, пишет агентство AP со ссылкой на неназванных представителей американских властей. Представители США поблагодарили Швецию и КНР за помощь в его освобождении, указывает dpa.

Военный США проник в КНДР из Южной Кореи

Министерство обороны США 18 июля сообщило, что американский военнослужащий во время посещения демилитаризованной зоны умышленно пересек демаркационную линию между Южной и Северной Кореями. Американская сторона и действующее под эгидой США Командование ООН в Южной Корее заявили, что будут сотрудничать с северокорейскими силами для выяснения обстоятельств инцидента и мотивов мужчины.

Власти КНДР впервые прокомментировали инцидент месяц спустя. По версии Пхеньяна, Трэвис К. объяснил свой поступок "бесчеловечным обращением и расовой дискриминацией в армии США" и выразил желание искать убежище в Северной Корее или третьей стране.

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