Певица Шакира договорилась с прокуратурой Испании о штрафе

Колумбийская поп-звезда Шакира признала себя виновной в уклонении от уплаты налогов. Она согласна на условный срок и штраф. Процесс по ее делу прекращен после заключения соглашения с прокуратурой.

В Испании прекращен процесс по делу поп-звезды Шакиры, обвиненной в налоговых махинациях, сообщило агентство AFP. В рамках соответствующего соглашения с прокуратурой 46-летняя колумбийка признала себя виновной в уклонении от налогов, после чего суд в Барселоне приговорил ее к трем годам условного лишения свободы и штрафу в размере 7,8 млн евро. Певица, полное имя которой Шакира Исабель Мебарак Риполл, лично присутствовала на заседании суда в понедельник, 20 ноября. Она публично согласилась с приговором.

Прокуратура требовала для Шакиры восемь лет

Сторона обвинения требовала приговорить певицу к восьми годам лишения свободы и штрафу в 23,8 млн евро. Ранее Шакира отклонила предложение прокуратуры урегулировать вопрос во внесудебном порядке и в течение многих лет отрицала свою вину. В письменном заявлении, которое опубликовала газета El Mundo, она заверила, что пошла на соглашение ради блага своих сыновей: "У меня было два варианта: бороться до конца, подвергая опасности свое душевное спокойствие и спокойствие своих детей, прекратить создание песен, альбомов и гастролей" или "закрыть эту главу моей жизни и оставить ее в прошлом". По словам Шакиры, ее адвокаты были уверены, что выиграют этот процесс. "Однако после многих лет борьбы я приняла это решение", - сказала певица.

Спор с налоговиками длился почти пять лет

Испанские налоговые службы, проведя расследование, пришли к выводу, что в 2012-2014 годах Шакира не уплатила около 14,5 млн евро. С учетом процентов, в общей сложности претензии фискальных органов Испании на тот момент составляли 19,4 млн евро.

Прокуратура в Барселоне 14 декабря 2018 года выдвинула против Шакиры обвинение в шести налоговых преступлениях. В частности, утверждалось, что певица в течение трех лет указывала в качестве своего официального места жительства Багамские острова, хотя на самом деле жила в Испании со своим гражданским мужем, защитником футбольного клуба "Барселона" Жераром Пике.

По мнению прокуратуры, Шакира в эти годы более половины своего времени проводила в Испании и, следовательно, должна была платить налоги именно там. Однако до 2015 года она декларировала свое налоговое резидентство на Багамских островах. Летом 2023 года прокуратура Испании возбудила еще одно уголовное дело против Шакиры. По их мнению, в 2018 году она уклонилась от уплаты налогов на общую сумму 6 млн евро.

Сейчас поп-звезда живет в Майами

Адвокаты колумбийской поп-звезды утверждали, что до 2014 года их подзащитная вела "кочевой образ жизни" и зарабатывала большую часть своих денег на международных гастролях. На постоянное место жительства в Испанию она переехала только незадолго до рождения второго сына в январе 2015 года.

После признания своей вины и принятия условий соглашения с испанской прокуратурой, Шакира избавлена от судебного процесса, в котором должны были дать показания почти 120 свидетелей. В ходе судебного разбирательства стали бы известны многочисленные подробности из личной жизни Шакиры: для доказательства обвинения прокуратура опрашивала ее соседей, анализировала фотографии в интернете, оценивала счета за услуги парикмахеров и клиник.

После расставания с Пике, которое стало достоянием гласности в прошлом году, Шакира живет с сыновьями Миланом и Сашей в американском Майами.

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