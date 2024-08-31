Первые дети в секторе Газа получили вакцины от полиомиелита

Полноценную кампанию по вакцинации детей от полиомиелита в секторе Газа должны начать с 1 сентября, однако первые младенцы уже успели получить препарат.

Первая группа детей получила вакцины от полиомиелита в секторе Газа в субботу, 31 августа. Об этом на своем сайте сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на кадры, снятые агентством Reuters. Уточняется, что одними из первых получателей вакцины стали младенцы в больнице Насер в городе Хан-Юнис.

Масштабная кампания по вакцинации детей в секторе Газа стартует 1 сентября

Организация Объединенных Наций намерена провести вакцинацию от полиомиелита более 640 000 детей в секторе Газа с 1 по 12 сентября. Кампания станет возможной благодаря гуманитарным перерывам в боевых действиях, на которые согласились обе воюющие стороны.

В секторе Газа существует вероятность эпидемии полиомиелита

В конце августа 2024 года стало известно, что десятимесячный ребенок в секторе Газа был частично парализован после заражения полиомиелитом. Этот случай заболевания стал первым в секторе за 25 лет.

До начала войны в секторе Газа вакцинация от полиомиелита была почти повсеместной, отмечают СМИ. Однако за почти год войны этот показатель упал ниже 90%. Полиомиелит особенно опасен для детей в возрасте до пяти лет, может вызвать необратимый паралич или даже смерть. Болезнь очень заразна, а лекарства от нее не существует. Предотвратить его, по данным ВОЗ, возможно только с помощью вакцинации.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, которое признано в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали более 1200 человек.

Согласно последним данным, боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли около 40 тысяч человек, более 91 тысячи были ранены. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

По оценке Израиля, в плену у террористов ХАМАС могут оставаться чуть более 100 человек. 40 пленных, по этим данным, уже нет в живых. За время проведения военной операции израильская армия освободила восемь живых заложников в секторе Газа, а также провела несколько операций по возвращению десятков тел погибших пленников ХАМАС.